Až se Teplice v neděli ve tři odpoledne postaví na Stínadlech Hradci Králové, do boje je z lavičky nepovede jejich trenér Zdenko Frťala. Poprvé v životě totiž vyfasoval jednozápasový trest za čtyři žluté karty. „Když karty pro trenéry nebyly, byl jsem impulsivnější. To bych stál častěji. Zklidnil jsem se," říká uznávaný stratég, jehož „skláři" po skvělém vstupu do jara tři duely v řadě nezvítězili.

Frťala viděl v Ostravě žlutou kartu za opuštění technické zóny, rozhodčí Trska byl neoblomný. „Neřekl jsem jediné sprosté slovo, jedinou nadávku, urážku nic. Ale opustil jsem technický prostor. Před tím to bylo za řeči, ale nikdy tam nebylo sprosté slovo. Trest teď respektuji, pokutu zaplatím."

Nedávno Deník zveřejnil žebříček nejvášnivějších trenérů, teplický lodivod obsadil pátou příčku, první byl Martin Svědík, kouč Slovácka. „Nejsem zkrátka jediný, kdo z trenérů dostal karty. Ale jen minimum je dostává za agresivitu a urážky. Na druhou stranu se nám trošku bere to, že i my máme emoce, prožitky, které souvisí se zápasem. Ale respektuji, že je nějaká zóna, ve které se máme pohybovat."

Chaloupek: Možná jsme se lekli „Přemýšlel jsem, co je za tím, že se nám nedaří. Říkám si, jestli to není náhodou tím, že jsme dřív měli takový ten strach, abychom nespadli do bojů o baráž. Teď jsme se dostali do klidného středu, měli jsme možnost být v kontaktu s horní skupinou. Možná jsme se toho lekli. Určitě jsme měli vyhrát nad Slováckem a udělat body v Ostravě. Tam jsme dostali z každé střely gól, měli jsme být v obraně důslednější .Je to zkrátka o tom, že se musíme vrátit do nastavení, jaké jsme měli na začátku jara."

Štěpán Chaloupek, stoper FK Teplice

Frťala navrhuje setkání s rozhodčími, kde by se o problematice trenéři versus sudí diskutovalo. „Nastavili bychom si, jak se k sobě chovat, jak a co respektovat. Já chápu ty rozhodčí, také to nemají jednoduché. Respektujeme jejich profesi, ale i oni by měli respektovat tu naši. Jestli jsem o půl metru přešlápl čáru té technické zóny, tak jsem přeci nic tak hrozného neudělal."

Býval rapl, ale zklidnil se

Trenér Teplic připouští, že v minulosti býval tak trošku rapl. „Teď jsem určitě klidnější. Už nejsem ten typ, který by rozkopal šatnu nebo dělal nějaká divadla. Ale pořád mám emoce a také chci být při zápase aktivní a koučovat svůj tým."

V neděli bude „žlutomodré" koučovat Frťalův asistent Ondřej Prášil. „Už jsme toho spolu hodně zažili, on má řadu zkušeností, hlavním trenérem už byl v Písku, nějaký prostor jsem mu dal i v Hradci. Navíc svým asistentům dávám možnost koučovat i v přípravě, aby byli připraveni na možnost, že já nebudu z různých důvodů."

Teplice potřebují proti Hradci Králové bodovat, coby devátý tým tabulky jsou „votorky" stíhané; aktuální rozdíl činí pouhé dva body. Po výborném startu do jara někteří fanoušci mluvili o útoku na skupinu o titul, místo toho ale partě Zdenka Frťaly hrozí pád do skupiny o udržení. „Já pořád žiji v realitě, ale někdo už takhle přemýšlel. Přitom nikoho by před rokem nenapadalo, že bychom měli být na pozicích, na kterých jsme byli. Měli bychom si toho vážit a držet se stylu hry, který nás zdobil a který nás nahoru dovedl. Byla to zodpovědnost, zdravá agresivita, emoce."

Právě tyto atributy teplickému kouči v posledních třech zápasech chyběly. „Skláři" v nich uhráli jen jeden jediný bod a těžce vydobyté pozice začali pomalou opouštět. „Nemůžeme si hrát na profesory a myslet si, že jsme páni fotbalisti. To ještě nejsme. Pořád musíme hrát stylem, který nám přinášel ovoce. Hráčům jsem nejvíce vytknul, že jim chyběly emoce, vzájemný koučink. Nebyli jsme válečníci. Pokud z tohoto cukneme, tak máme problém."