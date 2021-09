Dvacetiletý fotbalový obránce David Zima přestoupil z pražské Slavie do FC Turín. Pražany opustil i Abdallah Sima, který si zahraje v Anglii.

David Zima v dresu FC Turín. | Foto: Facebook/FC Turín

Podle italských médií Zima podepsal s účastníkem Serie A čtyřletou smlouvu. Dvojnásobný český šampion se v pondělí odpojil od reprezentace a odletěl do Turína, kde podstoupil lékařskou prohlídku. Do Slavie přišel loni v zimě z Olomouce, v té době měl na kontě jen dva ligové starty. Pražané za hráče tehdy zaplatili 30 milionů korun. Nyní by za něj podle českých médií měli obdržet 150 milionů korun, naopak italská média uvádějí částku pět milionů eur, tedy 127,5 milionu korun.