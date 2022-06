Vážný úraz se mu stal v Brně, přetržený křižák pro fotbalisty vždy znamená velký problém. Dvě měsíce byl úplně mimo hru, poté se postupně vracel do formy. „Bylo to stereotypní, jen posilování, později běhání. Moc jsem si přál už hrát, ale nechtěl jsem nic uspěchat. V zimě jsem se připojil k áčku, začal jsem vše dělat naplno, ale do zápasů jsem v zimní přípravě naskakoval jen sporadicky.“

I na obnovenou premiéru v lize čekal Žitný dlouho. Nejdřív seděl dvakrát na lavičce, prvních čtrnáct minut si ale připsal na své konto až v duelu s Hradcem Králové na konci března. Celkem na jaře nastoupil do šesti duelů, odehrál 222 minut.

Druhý domov

„Na konci sezony jsem už nehrál, tak ta herní pauza pro mě byla delší. Řekl jsem si, že se musím co nejlépe připravit, takže dovolená padla. Jinak jezdím už 12 let do Itálie, ségra se tam vdala. Je to oblast Kalábrie, kde je opravdu moc hezky. Mám rád moře, koupání. Jednou jsem zkusil i rybolov, ale měl jsem jen malé úlovky. Hlavně se věnuji neteři, jsem vždy rád, že ji po delším čase zase vidím.“

O Itálii říká Patrik Žitný, který vizáží připomíná domorodce, že je jeho druhým domovem. „Cítím se tam opravdu hodně dobře. A je pravda, že někdy se mezi místními ztratím,“ usmívá se.

V sobotu bývalý reprezentant do 21 let nastoupil za Teplice do prvního přípravného utkání, skláři porazili 2:0 třetiligové Ústí nad Labem, „Žito“ na první gól nahrál, druhý sám dal. „Vždycky pomůže takhle dobře začít. Dlouhou pauzu jsem cítil. Tak teď hlavně musím nabrat sílu, herní kondici. Jen těch gólů jsme měli dát víc,“ zhodnotil vstup do letní přípravy.