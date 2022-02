Takács napodobí Ekpaie, který ze Slavie nabral směr Baník Ostrava při trejdu za Sora. "Laca trápily během podzimu zdravotní problémy, proto měl těžké se naplno probojovat do užšího kádru. I tak ale v zápasech, ve kterých za Slavii nastoupil, potvrdil, že má kvalitu," poznamenal Bílek.

Vršovické derby rozhodl Olayinka. Navrátilec Kolář vychytal čisté konto

Mladý útočník Šmiga už se slávistickým béčkem trénoval, nyní se jeho přestup dotáhl.

"Je to pro mě obrovská příležitost. Jsem moc rád, že jsem mohl z Baníku přestoupit do Slavie. Je pro mě čest být v takovém velkoklubu, největším klubu v České republice," neskrýval nadšení. "Myslím si, že mou předností je technika a střelba. V poslední době jsem zapracoval i na rychlosti. Budu se snažit co nejrychleji zabydlet a aklimatizovat. Budu se snažit mít dobré výsledky v B-týmu a pokud všechno půjde dobře, tak se posouvat výš," dodal.