„Jsme opravdu hodně zklamaní. Ne že bychom s něčím počítali, ale poháry byly blízko. Dovolená bude o to horší,“ řekl šestadvacetiletý Jánoš.

V rozhodujícím kvalifikačním utkání o Evropskou ligu prohrál Baník 0:1. Není vám líto, že jste z Mladé Boleslavi před sezonou do Ostravy odešel?

Ani ne. Jsem rád, že jsem tady. Baník je skvělý klub, který má budoucnost. Akorát mě mrzí, že jsme to pro fanoušky neuhráli. Myslím, že bychom si poháry za celou sezonu zasloužili. Tabulkově jsme to zvládli, bohužel jsme nezvládli play-off.

Do Evropy jste mohli postoupit už dříve z domácího poháru, kam jste to dotáhli až do finále. Ale ani to se vám nepodařilo. Mrzí to o to víc?

Je třeba si přiznat, že na jaře jsme měli výkyvy, ke konci už jsme nedali ani góly. Nechci říct, že si to za něj nezasloužíme, ale už to bylo až moc nahoru a dolů. Letos bohužel byl systém takový, že se tam dostal tým z prostředka, nám pětatřicet kol nestačilo.

Proč to proti Mladé Boleslavi nevyšlo?

Počítali jsme s tím, že to bude těžký zápas, protože Boleslav hraje dobře, je ve formě. Navíc má Komličenka, který zase rozhodl. Měli jsme v nohách mnoho zápasů, do toho hodně zraněných, ale rvali jsme se. Každý to musel vidět. Bohužel to nestačilo, vychytal nás Šeda. Pokud chceme hrát o pohárové příčky, musíme se zlepšit v řešení finále.