/ROZHOVOR/ Slončík s Tkáčem v sestavě, plný stadion, daleko lepší výkon než v Karviné, přesto další porážka, nula bodů. Fotbalisty Zlína se Spartou pohřbila penalta hostujícího kapitána Ladislava Krejčího, který v 79. minutě potrestal ruku Cedidly a zajistil favoritovi, který v Baťově městě nijak nezářil, hubenou výhru 1:0.

Fanoušci Zlína při zápase se Spartou (podzim 2023) | Video: Libor Kopl

„Mužstvo tentokrát nemám za co kárat. Jenom škoda, že jsme za bezbrankového stavu nedali gól, výsledek mohl být ještě lepší,“ ví dobře kouč ševců Vrba. Smolná porážka jej pořádně štvala.

Co říkáte na penaltovou situaci, kterou jste viděl ihned na tabletu?

Vy víte, že to komentovat nemohu. Už v Teplicích jsem viděl jednu situaci, viděl jsem ji i dneska …Prostě jsou nějakým způsobem posuzované. Nechci se k tomu vyjadřovat. Zápas jsme ale prohráli přísnou penaltou, taková je realita.

A co neuznaný gól Žáka v první půli?

Přiznám se, že jsem gólovou situaci ze záznamu neviděl, takže se k tomu nechci vyjadřovat. Byl to ofsajd? Pokud ano, tak to napište. Možná byste mohli více rozebrat tu penaltu.

Jste po takové porážce hodně frustrovaný?

Neuhrát dneska bod je pro nás velké zklamání. Když nebudu hodnotit situaci, které rozhodla utkání, ale celý zápas, tak si myslím, že jsme hráli velice zodpovědně směrem dozadu a Spartu jsme do ničeho nepustili. Na druhé straně jsme si sami vytvořili dvě stoprocentní příležitosti, které jsme neproměnili. Ve finální fázi jsme měli být klidnější a zakončovat ve větší pohodě. Z tohoto pohledu pro nás bylo utkání mnohem lepší než v Karviné, kde jsme to nezvládli. Na to, jakou má Sparta kvalitu, jsme hráli velice slušně. Je škoda, že jsme prohráli, protože jsme minimálně bod zasloužili.

Škoda nevyužitých brejků

Nečekal jste od Sparty daleko víc?

Sparta byla v kombinaci lepší než my, v mezihře byla silnější, na druhé straně se do ničeho nedostávala. My jsme byli zodpovědní v defenzivě. Je škoda, že jsme z brejkových situací nedali vedoucí gól a hlavně za stavu 0:0 nastřelili tyč. Kdybychom šli do vedení, možná by pro nás byl výsledek příjemnější.

Jak hodnotíte výkon Slončíka, který se tentokrát až tolik neprosadil? Jsou ještě na něj takové zápas moc?

Slončík má osmnáct let, takže pokud chtěli po takto mladém klukovi, aby táhl mužstvu, tak by to byl zázrak a asi by nebyl ve Zlíně. Podle mě ale proti takto těžkému soupeři, jakým dneska Sparta byla, nějak zklamal. Za mě odehrál slušné utkání. Ukazuje se, že máme v kádru hráče, který by v budoucnu mohl být pro Zlín hodně zajímavý.

Potěšil vás Didiba, jenž v Karviné vyhořel a proti Spartě obstál?

Nevím, čím to je. Celý týden jsem ho bil. (úsměv) Je pravda, že Didiba odehrál mnohem lepší utkání než v Karviné. Proti Spartě se mu dařilo víc. Byl daleko konstruktivnější. My bychom samozřejmě chtěli, aby pokaždé hrál jako se Spartou.

V závěru šel do hry Číž na úkor Dramého nebo Reitera. Má nyní lepší formu?

Já vždycky uvažuji tak, jak to nikdo nepochopí.

Co si slibujete od stopera Jakuba Černína, který v pátek dorazil z Líšně?

Když to přeženu, Jakub Černín je ve Zlíně dvě hodiny i s cestou. Jsme rádi, že přišel, protože je to hodně zajímavý typ hráče, který by nám mohl pomoct. Měli jsme ho vytipovaného, viděli jsme ho v přípravných utkáních. Nebyl zase tak připravený, abychom ho po dvou dnech hned dali do základní sestavy, navíc ještě proti Spartě. Na to asi připravený úplně nebyl.