„Ta proti Slavii byla s velkým štěstím, ale třeba naposledy proti Bohemce na mě nic nešlo,“ porovnával Hrdlička. Není holt čisté konto jako čisté konto.

Dá se říci, že obranné složení mužstva už si sedlo?

Tak bych to viděl. Kluky před sebou musím pochválit, s tou Bohemkou jsem si pomalu nesáhl na míč. V krátké letní přestávce doznal náš kádr změn, teprve se dával dokupy, sehrávali jsme se. Teď už to vypadá, že si na hřišti víc a víc rozumíme. Stoperská dvojice funguje, celkově v obraně je to lepší.

Vy sám sbíráte starty a každý druhý třetí zápas zapisujete čisté konto. Jak to prožíváte?

Nuly vzadu jsou samozřejmě příjemné, ještě, aby nám tam nějaké góly napadaly i vepředu. Ze startu soutěže se nám to dařilo. Budeme doufat, že Míša Petráň se zase rozstřílí.

Jaký dojem na vás zatím udělala česká liga?

Velký. Není tajemstvím, že bude asi vždycky o krok před tou slovenskou, ale těch silných týmů je tady opravdu dost. I zázemí je na vyšší úrovni. Určitě si to užívám.

V sobotu vás čeká zápas v Příbrami. Jak se na ni připravujete?

Bude to další důležitý souboj o únik ze dna tabulky, byť na té úplně poslední příčce nejsme a doufám, že už ani nebudeme. Příbram je silná hlavně doma, opírá se o individuální schopnosti Rezka se Zemanem, vepředu je Škoda. Na tyto hráče především jsme se s trenérem brankářů zaměřili. Na Rezka si pamatuji ještě z doby, kdy jsem byl v Brně. Ofenzivní sílu soupeř rozhodně má.

Na co si budete muset dát největší pozor?

Důležité budou třeba standardky. Zeman má kopací techniku výbornou, je třeba ho pokrýt. Trenéři už mě upozorňovali, že to žádná sranda nebude. Příbram doma tlačí. Čekám rozhodně víc práce, než jsem měl naposledy s Bohemkou.