Zlín ve světě proslavil v minulém století tvůrce obuvnického impéria Tomáš Baťa. Teď se o městě obuvi mluví za hranicemi Česka v souvislosti s fotbalovými „Ševci“. Jenže ne tak, jak by si přáli. Po historickém debaklu 5:9 od Mladé Boleslavi už ví o Zlínu i sportovní fanoušci po celém světě.

Trenér Zlína Pavel Vrba nevěřil svým očím. Ševci doma prohráli s Mladou Boleslaví ostudně 5:9. | Foto: se svolením FC Zlín

Po sedmi gólech od Plzně a pěti od Baníku se fotbalistům Zlína povedl něco neuvěřitelného. Svěřenci trenéra Pavla Vrby sice dali Mladé Boleslavi pět branek, ale hned devět jich inkasovali, a tak se zrodil rekordní výsledek v samostatné české lize. Mimochodem, čtrnáct gólů v jednom zápase padlo v nejvyšší soutěži naposledy v ročníku 1947/48.

„Blahopřejeme Pavlu Vrbovi, po dnešku bude Zlín slavný i mimo Evropu,“ napsal jeden z fanoušků síti X.

A měl pravdu. O debaklu posledního Zlína informovalo několik zahraničních serverů. Výsledek 5:9 ze zlínské Letné sdílel i fotbalový podcast The Sweeper. „Cokoli se v českém fotbale za posledních 15 let stalo, ať už dobré nebo špatné, vždycky u toho byl Pavel Vrba,“ upozornil v komentáři pod příspěvkem turecký novinář Mertcan Bulca.

„Jako v nejvyšší ligové soutěži kdekoliv na světě prohrát 5:9, to je unikát, který asi nikdo už nezažije. Gratulace Zlínu ke zviditelnění ve světě. Asi k vám budou jezdit zájezdy se koukat na fotbal z celého světě,“ rýpnul si jeden z českých fanoušků.

Vrba o konci ve Zlíně nechtěl mluvit

Po neuvěřitelné ostudě jsou fotbalisté Zlína především pro smích. Další z příznivců přirovnal počínání obránců kouče Vrby ke hře slepých fotbalistů.

„Skóre jako ze školního fotbálku, kdy strčíš nejtlustšího do brány a dopředu jde ten jeden fotbalista hrající za juniorku místního týmu,“ bavili se všichni na účet Zlína.

Z fotbalistů si utahovali i zástupci jiných sportů. Ze Zlína si udělal legraci i oficiální účet hokejové extraligy, které zveřejnil příspěvek s výsledkem, jako by šlo o hokejový zápas.

Ten, kdo je první na ráně a komu do smíchu rozhodně není, je kouč Vrba. Bývalý reprezentační trenér musí mít v výkonů svých hráčů noční můry. Dost možná to byl poslední hřebíček do zlínské rakve. Na tohle už nebude mít nervy.

„Hlavou se mi honí spousta věcí…,“ povzdechl si Vrba. Na otázku, zda má energii pokračovat, novinářům jen odvětil: „Já po zápase takové věci neřeším. Říkat teď nějaké věci by asi nebylo úplně nejlepší, je to na debatu v klubu. Dnes vám k tomu více neřeknu, když tak zítra.“