Spekulace daly za své, hrát se nebude! Nedělní utkání 17. kola FORTUNA:LIGY mezi fotbalisty Zlína a Slavie bylo odloženo, Pražané se tak po trnité sobotní cestě na Moravu vrátí domů bez jediné odehrané vteřiny.

Nedělní zápas Zlína se Slavií Praha se dnes hrát nebude. | Foto: Facebook/FC Zlín

„Kvůli velkému množství sněhu, který ani během noci nepřestal padat, je utkání proti Slavii, jež se mělo odehrát v rámci 17. kola FORTUNA:LIGY dnes v 18:00 hodin odloženo na neurčito,“ informoval zlínský klub v nedělním dopoledním prohlášení.

„Ve Zlíně napadlo během noci a nedělního rána 20 cm sněhu. Přestože vytápění jede naplno, ani to nestačí. S ohledem na zdraví hráčů a nevýhodné počasí pro fanoušky nelze zápas odehrát,“ dodali ševci.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se zlobí na LFA, že zápas už včera na návrh klubu neodložila a fotbalisté se tak museli trmácet do Zlína mnoho hodin v kolonách a stejně zbytečně. „Vzhledem k počasí, předpovědi na sobotu i neděli, regulérnosti celé soutěže, zdraví hráčů a kvůli fanouškům bych odložil celé ligové kolo. Tento návrh jsem včera dlouho před zahájením prvního zápasu tohoto kola směroval vedení LFA. Procedurálně není nic jako „oficiální žádost”. Je jen a výhradně na vedení LFA v době kratší než týden do zápasu, jak rozhodne. Je to stejně jako s TV právy. Buď je vedení LFA kompetentní, nebo nikoliv,“ naspal Tvrdík na platformu X.

Naštvaný boss Slavie už včera oznámil, že v únoru předložení změnu ve vedení LFA, která řídí profesionální soutěže.

Proč LFA neodložila zápas dřív?

Nedělní zápas Baníku s Plzní byl přitom odložený už v sobotu. Ve Zlíně se ale čekalo až do poslední chvíle. Proč? „Kvůli dění v posledních hodinách a dnech byla LFA v intenzivním kontaktu s kluby v rámci celé F:L a pokud domácí celek požádal, LFA vyslala na stadion delegovanou osobu, aby situaci posoudila a v případě špatného stavu, utkání s předstihem odložila. V případě Zlína ale klub o nic podobného nežádal a dopředu avizoval, že stav hrací plochy je dobrý a díky příznivé předpovědi by mělo být vše připraveno tak, aby se utkání mohlo uskutečnit bez jakýchkoliv omezení,” vysvětlila LFA, proč se s odložením zápasu otálelo.

GLOSA: Hrát v prosinci je blbost! Sníh nastavil tvrdou realitu

„Bohužel noční sněžení situaci změnilo a i přes všechnu snahu domácího celku nebylo možné hrací plochu uvést do odpovídajícího stavu. Utkání proto bylo nutné odložit na zatím neurčitý termín,” doplnila LFA.