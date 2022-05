Hlavně střet s Albionem slibuje zajímavou konfrontaci, parádní fotbal. „Určitě se na to moc těším. Bude to jeden z největších zápasů, co jsem zatím zažil, takže už se nemůžu dočkat,“ říká zlínský odchovanec.

Klíčový duel proti Anglii je na programu 3. června v Českých Budějovicích, poslední kvalifikační utkání s Andorrou se odehraje 13. června v Brně.

Na mistrovství Evropy, které v příštím roce hostí Rumunsko s Gruzií, postupují přímo vítězové devíti kvalifikačních skupin a tým s nejlepší bilancí na druhém místě. Dalších osm mužstev z druhých míst se utká o čtyři zbývající volné pozice na turnaji.

Český tým si díky předchozím výsledkům v kvalifikaci už zajistil minimálně účast v baráži, ale stále je ve hře o první místo a přímý postup na turnaj.

K tomu však musí zdolat Anglii o dvě branky a oplatit tak soupeři prohru 1:3 z prvního vzájemného utkání. „Bude to těžké, ale máme na to,“ věří Cedidla.

Nominaci Anglie zatím nestudoval. Dobře však ví, že soupeř dorazí do Česka v silném složení. „Přesně nevím, kdo tam bude, ale hrát proti hráčům z Premier League bude zážitek,“ ví dobře.

Česká jednadvacítka se začala společně chystat v sobotu. Sraz byl kolem poledne v Hluboké nad Vltavou, kde lvíčata stráví první část srazu.

Po utkání s Anglií dostanou hráči čtyřdenní volno, až po něm začne příprava na Andorru. Cedidla na rozdíl třeba od záložníka Slovácka Kohúta kvůli reprezentační akci nepřijde o začátek letní přípravy, která ševcům začíná v pondělí 20. června.

Mladý bek se zatím s trenérem Jelínkem o delším volnu nebavil. „Nejspíše ale nastoupím hned na začátku,“ tuší.

Poctivý zadák, který v poslední sezoně FORTUNA:LIGY nastoupil ve třiceti zápasech, si po dlouhé sezoně alespoň na chvíli odpočinul v Tatrách. Na Slovensko vyrazil s přítelkyní a pejskem. „Prošli jsme se po horách, vypnuli hlavu a zrelaxovali,“ dodává.