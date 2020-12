„Je to velké zklamání. Nejsme ve finální části klidnější,“ zhodnotil utkání slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa. „Sami jsme se do téhle situace dostali a je potřeba, abychom se z toho co nejrychleji dostali,“ doplnil trenér Viktorie.

„Vyšlo nám to, jeli jsme do Plzně s pokorou. Jsme rádi, že jsme přerušili jejich vítěznou sérii. V tom je fotbal krásný, že přináší překvapivé výsledky. Nám pomohl gól ze standardky,“ kontroval karvinský kouč Juraj Jarábek.

Viktoriáni poprvé v ligové historii ztratili s Karvinou doma body, navíc už potřetí v řadě nedali gól. To dlouho nepamatují, naposledy na jaře 2009, ale to se v Plzni silný tým teprve tvořil… Jenže jejich bilance v této sezoně je tristní, naposledy byla horší na úvod soutěžního ročníku 2011/2012.

Oproti předchozím nevydařeným zápasům udělal v sobotu trenér Guľa dvě změny v základní sestavě, poněkud překvapivě nechal sedět reprezentačního stopera Brabce, kterého nahradil Pernica. To druhá změna se dala očekávat, Ba Loua začal na lavičce a nahradil ho jiný levák Kovařík.

Jeho hlavička v deváté minutě nemohla karvinského gólmana Bolka, jenž získal předtím s Plzní tři mistrovské tituly, vůbec ohrozit. Viktoriáni měli míč prakticky neustále na svých kopačkách, ale žádná velká šance se neurodila. Zhruba po 20. minutě se začali osmělovat i hosté z Karviné.

Dokonce kopali i první roh zápasu. První rána pro Plzeň přišla ve 27. minutě, když hřiště opustil zraněný Kopic, kterého nahradil exkarvinský Ba Loua. Domácí však ani potom nebyli zdaleka tak nebezpeční jako v předchozích zápasech venku.

Naopak po půlhodině hry musel domácí brankář Hrušku likvidovat střelu Herce, největší šancí domácích v první půli byl asi přetažený centr Kovaříka, který se snášel do karvinské branky. Jinak jeho nadýchané míče končily v rukavicích gólmana Bolka.

A třetí roh Karviné už vynesl hostům vedoucí branku, na Bartošákův míč si naskočil nikým nehlídaným Papadopulos a nekompromisně otevřel skóre zápasu – 0:1.

Ještě před půlí si plzeňský trenér Guľa svékl zimní bundu a poslal rozcvičovat z lavičky Alvira. Jeho tým to však nevyburcovalo, jediná střela na karvinskou branku za poločas byla zoufale málo.

„Od Plzně je to strojové, Karviná má její hru přečtenou, dobře presuje a získává tím spoustu míčů,“ říkal v poločase televizní spolukomentátor a bývalý fotbalový útočník Petr Mikolanda. „Viktoriáni to hrozně rvou středem, kde to hosté zhušťují. Měli by změnit způsob hry, hlavně ji zrychlit,“ doplnil.

Nakonec ale do druhé půle přišel místo obránce Řezníka druhý útočník Beauguel. V 53. minutě po centru Ba Louy zakončoval Ondrášek nad. Minutu na to měl blízko ke gólu jeho kolega z útoku Beauguel, jeho hlavičku však zastavilo břevno. Vzápětí se francouzský forvard tlačil znovu do zakončení, jenže na Kovaříkův centr nedosáhl. Ani do třetice to po akci těchto dvou hráčů nevyšlo, hlavička minula cíl.

Tlak Plzně v těchto chvílích sílil, ale kýžená branka stále nepřicházela, Karviná odolávala i s notnou dávkou štěstí. Hostující kouč reagoval v 65. minutě dvojnásobným střídáním. Jenže viktoriáni měli dál navrch, ale Beauguel se k zakončení nedostal a Buchovu ránu pak zblokovala karvinská obrana.

Na druhé straně zahrozil v 69. minutě Ostrák, domácí brankář Hruška byl na zemi včas. To v 78. minutě dostal střídající Guba míč do sítě, ale stál při tom v ofsajdu. Častá střídání hostů nápor domácích otupila, ti už se pak do vážnějšího zakončení nedostali. Vrcholem zmaru bylo, když v nastaveném čase nastřelil Alvir jen záda spoluhráče Hejdy. Potom ještě hostující gólman Bolek vychytal v tutovce Beauguela.

„Zakončení měla Viktorka hodně, ale neviděli jsme tam žádnou velkou tutovku, až tu v nastaveném čase,“ doplnil Petr Mikolanda.

Viktoria Plzeň – MFK Karviná 0:1

Poločas: 0:1.

Branka: 38. Papadopulos.

Rozhodčí: Hocek – Melichar, Vlček. ŽK: Pernica – Guba, Jarábek (trenér). Bez diváků.

Viktoria Plzeň: Hruška – Řezník (46. Beauguel), Hejda, Pernica, Limberský – Bucha, Kalvach (89. Káčer), Čermák (89. Hořava) – Kopic (31. Ba Loua), Kovařík (75. Alvir) – Ondrášek.

Karviná: Bolek – Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe – Mangabeira – Herc (65. Janečka), Ostrák (77. Smrž), Qose (83. Čmelík), Bartošák (77. Guba) – Papadopulos (65. Haša).