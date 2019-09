Fotbalová sezona je v plném proudu a v libereckém Slovanu znovu došlo k pohybu hráčů. Pod Ještědem posíli o zajímavého mladíka, dva hráči naopak balí kufry.

Zápas 3. kola první fotbalové ligy mezi týmy FC Slovan Liberec a FK Teplice se odehrál 4. srpna na stadionu U Nisy v Liberci. Na snímku je Elvis Sukisa Mashike. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Na hostování z Dynama Kyjev přichází ukrajinský mládežnický reprezentant Alan Aussi. Aussi hraje na pozici středního obránce a nedávno dovršil osmnácti let.

Pod Ještědem byl na testech a trenérům se ukázal v přípravném utkání v České Lípě proti Ústí nad Labem (porážka 1:2). Dříve působil v akademii Šachtaru Doněck. Ukrajinu reprezentuje v kategorii do devatenácti let.