Historicky teprve počtvrté zvítězili Slezané v nejvyšší soutěži venku o pět, či více branek. Naposledy v derby ve Vítkovicích v sezoně 1991/92 (0:5). Předtím v Libni (1946/47, 1:6) a v Karlíně (1945/46, 0:7). Je tak jasné, že v samostatné české lize se to povedlo vůbec poprvé. A aspoň „bůra“ na půdě soupeře? To je více než čtrnáct let stará událost. V říjnu 2008 výhra 5:2 ve Zlíně.

Čím se však rovněž vymykal počin Baníku Na Stínadlech, byla gólová smršť ve druhé půli. „Je to neobvyklé, možná to pro Baník byl historický poločas,“ odhadoval kouč Pavel Hapal. „Rozhodně to nebývá pravidelností,“ uznal šéf ostravské lavičky.

Sám si spíše vybavoval moment, kdy byl v kůži svého sobotního protivníka Jiřího Jarošíka. „Pamatuji si kdysi dávno, když jsem byl v Žilině, že byl poločas proti mně a inkasovali jsme pět branek,“ usmíval se Pavel Hapal. „Myslím, že to bylo v Lize mistrů. Ale to už je dějepis,“ podotkl. „Upřímně? Asi ne,“ pokrčil jen rameny dobře naladěný útočník Jiří Klíma, když i on novinářům odpovídal na otázku, zda už tohle sám někdy zažil.

Historická výjimečnost

Není divu. Podobně by mohla mluvit řada osobností a legend, které za stoletou historii slavným klubem prošly. Jde totiž o výjimečný jev. Deník se i s pomocí Romana Popka, nadšeného fanouška zajímajícího se o minulost klubu z Bazalů, z dostupných materiálů dopídil jen pár záznamů. Ten nejaktuálnější? Léto 2010.

Šlo o první zápas předkola Evropské ligy na půdě gruzínského WIT Georgia. Vítězství 6:0 se zrodilo pěti zásahy ve druhých pětačtyřiceti minutách. Když se ale vrátíme do českých ligových luhů a hájů, je to kuriózní, ale jsou v tom opět Teplice.

V srpnu 2002 Severočeši sice vedli v 54. minutě po vlastním gólu Reného Bolfa, trefy Radka Látala, Martina Lukeše, Martina Čížka, který skóroval dvakrát, a Libora Žůrka naklonily stav na stranu Baníku. Ano, demolice Sklářů neproběhla venku, hrálo se na Bazalech. Mimochodem, v sobotní sestavě Baníku byl pamětník této kanonády. Samozřejmě, tato hádanka není nikterak složitá. Pokud tipujete brankáře Jana Laštůvku, uhádli jste.

Podobný kousek Slezanům vyšel ale už o více než čtyři roky dříve. S debaklem 1:6 odjížděli v květnu 1998 z Ostravy zpět do hlavního města hráči Viktorie Žižkov, pět tref zaznamenali baníkovci až po obrátce. Znovu.

Maximum z roku 1956

Klubovým rekordem však žádný z dosud popsaných historických milníků není. Pro ten byste museli hodně hluboko do minulosti. V říjnu 1956 Baník rozbil doma Hradec Králové 10:1. Úvodní čtyři branky padly v první půli, zbylých šest(!) ve druhé.

Ale to je více, či méně, vzdálená historie. Baníkovci si nyní užívají posledního triumfu a věří, že čtyři získané venkovní body na úvod jara předznamenávají povedený další průběh ročníku. „Inkasovat jako první, těžko by se to otáčelo. Jsem rád, že jsme dali na jednu nula, pak druhý gól, i když mezitím jsme byli pod velkým tlakem. Ale ustáli jsme to, a po druhé brance jsme to už uhráli,“ hodnotil Jiří Klíma s tím, že pak musely Teplice hru otevřít.

„A buď vyrovnají, nebo nějaký gól dostanou. Dostali ještě tři a pro nás z toho krásné vítězství pět nula,“ pokračoval útočník.

Úspěšně navázal na svůj gól ze Zlína, a srovnal se na pěti zásazích s nyní zraněným Ladislavem Almásim. Teď ale přidal i nahrávku. „Dostal jsem důvěru od začátku, kterou jako každý útočník chci splatit góly. To se ode mě očekává,“ řekl Jiří Klíma.

„Parádní vítězství, ale musíme na to navázat, protože je před námi spousta práce. Nesmíme usnout na vavřínech a potvrdit ty body doma, jinak budou bezcenné,“ uzavřel střelec.