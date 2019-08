Tým fotbalistů pražské Slavie může opustit také záložník Jaromír Zmrhal. Podle serveru iDNES.cz dostal hráč, který v pátek oslaví 26. narozeniny, od vedení mistrovského klubu svolení jednat s nováčkem italské ligy Brescií.

Obránce Slavie Jaromír Zmrhal | Foto: ČTK/ČTK

"Mohu potvrdit, že vedeme jednání o přestupu Jaromíra Zmrhala do Itálie. Pro Slavii toho udělal hrozně moc, už dvakrát byl na odchodu do zahraničí, ale pokaždé vyhověl přání klubu a pomohl k současným úspěchům. Za to mu patří obrovský dík," řekl webu mluvčí Slavie Michal Býček.