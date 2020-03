Po minulém ligovém zápase se Zlínem se na něj snášela kritika, ale v derby Milan Heča ukázal, že je ve Spartě brankářskou jedničkou oprávněně. Zlikvidoval několik povedených střel slávistů a zejména při té Ševčíkově udělal fantastický zákrok. Inkasoval až v poslední minutě, kdy se marně natahoval po hlavičce střídajícího Musy. „Kromě těchto střel ale slávisté moc vyložených šancí neměli. Měli jsmev Edenu vyhrát,“ řekl po utkání.

24. kolo FORTUNA:LIGYSlavia - SpartaFoto: Dalibor Durčák | Foto: Deník / Michal Káva

Berete bod z derby?

Zápas byl vyrovnaný. Dobře jsme bránili, byli koncentrovaní, Slavii nepouštěli do vyložených šancí a ta měla jen nějaké střely. Čekali jsme na naší šanci. Věděli jsme, že když budeme trpěliví, tak přijde. Přišla, využili jsme ji, ale škoda toho závěru.



V prvním poločase byla znát na hřišti velká přemotivovanost. Cítil jste to také tak?

Odehrál jsem třetí nebo čtvrté derby a přijde mi, že takové je to pokaždé. Jsou to vyhecované zápasy se spoustou soubojů. Všichni jdou naplno, chtějí to uhrát a tak by to také mělo vypadat.