„Podepsal jsem přestup na doporučení trenérů a sportovního úseku. Vzal jsem v potaz vážné osobní důvody hráče. Je to neplánovaný přestup, ale jsou situace, kdy je potřeba hráči vyjít vstříc,“ uvedl na svém twitterovém účtu klubový boss Slavie Jaroslav Tvrdík.

Vedení červenobílých dál situaci nebude komentovat. V tomhle případě by ale mělo. Neodchází totiž průměrný hráč, ale druhý nejproduktivnější fotbalista loňského mistrovského ročníku, který měl lepší čísla i než jeho spoluhráč a vítěz ankety Hráč sezony Tomáš Souček.

Částka za přestup? Jeden a půl milionu eur. Za takové peníze rozhodně neodchází opora týmu, ale vysloužilý fotbalista nebo někdo, kdo nemá na základní jedenáctku. Rychlost, s jakou byl přestup vyřízen, nabízí spoustu otazníků. Třeba: bojí se Slavia přiznat, že něco bylo špatně? Nebo si postavil Stoch hlavu, že prostě chce odejít, a mlčenlivost je jakousi formou „odměny“ za dobře odvedené služby?

„Nebudeme měnit základní sestavu,“ slíbil Tvrdík fanouškům na začátku letní přípravy. Ano, rozhodující zápasy o titul i bitvu o postup mezi elitní čtyřku v Evropské lize sledoval Stoch už většinou z lavičky náhradníků. Když ale nastoupil, hned byl platným hráčem.

Co asi nepřekvapí, je fakt, že tento zrychlený přestup se týká právě tohoto borce. Jeho kariéra je totiž protkána řadou průšvihů. Pro fanoušky Slavie to však byl hrdina. Rebelové, kteří rozhodují zápasy, jsou v oblibě po celou historii fotbalu. V Anglii by o tom mohli vyprávět.

Stocha i příznivce může jistě zamrzet, že se s nimi nemohl rozloučit přímo na hřišti, jen jim přes klubový web krátce vzkázal: „Děkuji za krásné dva roky a podporu. Užíval jsem si je a neskutečně si jí vážím. Slavia bude navždy v mém srdci.“

Stochův konec může znamenat rovněž uvolnění místa pro bývalého sparťana Nica Stanciua. Jeho anabáze v Saúdské Arábii totiž v neděli definitivně skončila a hráč bude řešit svou budoucnost. Dojde opravdu k přestupu, který by ještě více rozdmýchal vášně mezi Spartou a Slavií?