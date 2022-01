Za měsíc třicetiletý Petrák si angažmá v Bohemians už vyzkoušel, dva roky působil v mládežnických mužstvech, nejvíce o sobě dal vědět po přesunu o dvě tramvajové zastávky dál, do Slavie. V jejím dresu nastupoval tři a půl sezony, pak zahájil svou osmiletou zahraniční anabázi přestupem do německého Norimberku, kde působil v letech 2014 až 2020. Německou štaci zakončil půlročním hostováním v Drážďanech a v létě 2020 přestoupil do bratislavského Slovanu. V jeho dresu vyhrál minulý rok "double", tedy ligu a pohár. Vzhledem ke zdravotním komplikacím ale nastupoval jen minimálně a nyní v zimě se se Slovanem rozloučil a začíná psát zelenobílou kapitolu.