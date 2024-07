V květnu ležel v teplické nemocnici s prasklým vředem a na nedalekých Stínadlech se báli o jeho život. Senegalec Abdallah Gning, který v lize zazářil na podzim 2022 jako kometa, těžké období zvládnul na jedničku a už zase dává góly za skláře! Na soustředění v Polsku rozjel úvodní brankou kanonádu do sítě Warty Poznaň, Severočeši ji porazili 4:1.

Hubeného borečka s běloskvoucím úsměvem si Tepličtí cenili na 50 miliónů. Žádný vážný zájemce se jim ale neozval, Gning tak i po zmiňovaném báječném podzimu kopal v lázeňském městě. Jeho výkony už nebyly tak dobré, gólů výrazně ubylo. Trápily ho zdravotní i psychické problémy, realizační tým sklářů z něj byl často na prášky. Když byl ale neobroušený senegalský klenot v pohodě, ukazoval záblesky své jedinečnosti.

I v tomto roce měl smůlu. V březnu se zranil v duelu s Karvinou, odehrál jen 16 minut. „Pro Abua je s největší pravděpodobností jarní část pasé. Předpoklad, že by se dal dohromady, je minimální," smutnil Frťala. „Měli jsme s Abuem pohovor. Chceme, ať určitou část léčení absolvuje v domácím prostředí, protože rodina je vždy nejdůležitější. Čas hrozně letí. Věřím, že se dá dohromady a bude připravený pro další sezonu," dodal.

Šlachovitý forvard se zázračně uzdravil, naskočil už v dubnu do ligy, ale bum, praskl mu vřed. Naštěstí příznaky patálií pozoroval už na Stínadlech, odvoz do blízké nemocnice mu možná zachránil život. V těchto případech totiž rozhoduje čas; pokud pomoc přijde pozdě, může prasklý vřed končit smrtí.

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

„Odmakal trénink, pak šel na masérnu s tím, že ho bolí břicho. A ležel tam už docela v křečích. Naštěstí se naši maséři zachovali chladnokrevně, obvolali doktory a Abu ještě v tréninkovém musel do nemocnice. Vyšetření zjistilo, že mu praskl vřed, už po čtyřech hodinách ho operovali," informoval tehdy kouč FK Teplice Zdenko Frťala. Pár dnů po operaci Gnigna navštívil společně s kompletním mužstvem a členy realizačního týmu.

close info Zdroj: se svolením FK Teplice zoom_in Abdallah Gning v nemocnici, kde ho navštívil spoluhráč Yasser

To, že teplický tým svého kamaráda šel povzbudit, bral Frťala jako samozřejmost. „Abu je jedním z nás. Měli jsme to předem domluvené s panem primářem, přece jen když přijde dvacet lidí naráz, tak abychom nikoho nevyrušovali a zároveň nevyplašili. Na chodbě jsme potkali akorát sestřičky, které se o něj starají. A na pokoji měl pána s utrženým ramenem, který hraje ragby. Bohužel neumí anglicky, tak si moc nepokecal."

Rekonvalescence proběhla bez problémů, Gning se krátce po startu letní přípravy připojil ke svým spoluhráčům. Do prvních dvou přátelských duelů ještě 25letý fotbalista nenaskočil, proti Wartě Poznaň už ale hrál. V 27. minutě se dostal proti odpadlíkovi z nejvyšší polské soutěže do zakončení, ve kterém byl stoprocentní. Jeho spoluhráči pak ještě přidali další tři branky a poměrně bezproblémově vyhráli 4:1.

Tepličtí by Gningovy góly potřebovali jako sůl, po minulé sezoně jim totiž odešel do Slavie jejich nejepší střelec, desetibrankový Daniel Fila. Díru po něm se snaží zacelit novými tvářemi, na Stínadlech ale všichni doufají, že Gning se vrátí do své někdejší fazóny a týmu svými góly opět pomůže k bodům.

Warta Poznaň - FK Teplice 1:4 (1:2)

Branky Teplic: 27. Gning, 35. Beránek, 51. Harušťák, 90. Vachoušek. Teplice: Němeček (61. Čechal) - Harušťák (61. Bílek), Kričfaluši (61. Mičevič), Tsykalo - Beránek (46. Švanda), Havelka (61. Vachoušek), Mareček (46. Trubač), Jukl (61. Emmer), Radosta - Gning (61. Zsigmond), Svatek (61. Čerepkai).