Ještě před rokem se Jan Kuchta hrdě rval v sešívaném dresu, se Slavií slavil mistrovský titul. Teď je šampionem znovu, se Spartou… Přeběhlík, kterému v Edenu nemohou přijít na jméno, poslal v návalu euforie na opačný břeh Vltavy štiplavý vzkaz. Slávistům se vysmál.

Jeho příběh se line letošní sezonou jako červená nit. O ještě víc okořenil honbu věčných rivalů za mistrovským titulem. Když se Jan Kuchta před rokem vracel do české ligy z Ruska, překvapivě nezamířil zpátky do Slavie. Přednost dostala Sparta, úhlavní nepřítel sešívaných.

Reprezentační útočník navíc nedorazil na domluvenou schůzku s vedením vršovického klubu a nejen pro fanoušky Slavie se stal padouchem. Zradu tehdy těžce nesl i šéf klubu Jaroslav Tvrdík. „Kdo je Jan Kuchta? Mně se těžko hovoří a lidech bez vychování,“ odvětil v reakci na Kuchtu. „Čas ukáže, kdo udělal jaké rozhodnutí,“ přitakal kouč Jindřich Trpišovský.

Kuchta se i přes svůj těžký start v novém působišti stal tahounem týmu. Běhavý útočník letos nasázel 14 gólů a důležitými trefami pomohl Spartě k mistrovskému titulu, na který letenský klub čekal dlouhých devět let.

Čas ukázal, kdo udělal chybu

Když po úterní remíze na Slovácku, kterou Sparta stvrdila kolo před koncem nadstavby zisk titulu, propukly mistrovské oslavy, Kuchta se v návalu euforie neudržel a během televizního rozhovoru pro O2 TV Sport poslal do Edenu peprný vzkaz. „Čas ukázal, kdo udělal chybu,“ vysmál se na dálku Tvrdíkovi a Trpišovskému.

„Jsme šampioni! Jsem strašně rád, že jsem ve Spartě,“ juchal Kuchta, který musel zápas sledovat kvůli kartám jen z tribuny. Oslavy už ale řídil přímo na hřišti.

Šestadvacetiletý útočník, který je sice odchovancem Sparty, ale už v dorostu odešel do Slavie, tím zase proti sobě poštval fanoušky sešívaných. „Kuchta opravdu nemá morální meze. Veřejně potápí klub a trenéra, kteří ho vytáhli do velkého fotbalu a reprezentace. Rivalitu chápu, ale trochu úcty k lidem, kteří mají velký podíl na jeho kariéře, by rozhodně neuškodil,“ napsal na twitter Šimon Mlejnek.

„Čas ukázal, že Kuchta je zrádce a bezpáteřní z**d, na tom se nic nezmění, ani kdyby vyhrál sto titulů… navíc trapnej simulant,“ přisadil si Martin Vápeník.

Kuchta původně přišel do Sparty na hostování z moskevského Lokomotivu, ze kterého ho nyní klub vykoupil za částku kolem stovky milionů korun. Tenhle nákup se Letenským rozhodně vyplatil.