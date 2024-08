Sparta vyřadila Malmö a po 19 letech postoupila do Ligy mistrů.

Předkrm na galavečeru v Monaku obstaraly dvě persony světového fotbalu: Gianluigi Buffon a Cristiano Ronaldo převzali ocenění od Aleksandera Čeferina, šéfa UEFA. Tahle dvojice na pódiu zůstala, aby pomohla s losováním.

Nová éra Ligy mistrů však začala nezvykle: na filmovém plátně.

Ve speciálním klipu vystupovali již zmíněný Gianluigi Buffon, dále Luis Figo a Zlatan Ibrahimovic. Tihle všichni měli funkcionářům pomoci s tím, aby fanoušky seznámili se spoustou změn. Uspěl až posledně jmenovaný.

„Řekněte jim, že tohle je Liga mistrů. Nejlepší soutěž světa, kde se rodí legendy. Bude to ještě lepší,“ vyhlásil někdejší švédský kanonýr.

Posléze už to přišlo. Samotný los hlavní fáze. Míčky s názvy klubů tahal z osudí Gianluigi Buffon a Cristiano Ronaldo vyslal tlačítkem příkaz počítači, aby těmto celkům přisoudil všechny soupeře. Show ano, ale u nejlepších možná s menší mírou napětí, než bývalo zvykem.

Cesta do Anglie i Německa

Hned v samém úvodu se dočkala Sparta. Dozvěděla se totiž, že pojede na ostrovy za bohatým Manchesterem City.

Postupně přicházely další informace a další zápasy. Třeba Liverpool byl mimo jiné poslán na Gironu, což eminentně zajímá Ladislava Krejčího, jenž od léta nově působí v tomto španělském klubu. A dobře si pamatuje debakly ještě v rudém dresu.

Už dopředu bylo jisté, že každý účastník hlavní fáze Ligy mistrů odehraje v ligové fázi od září do ledna osm duelů.

Svěřenci kouče Larse Friise čekali, až se u někoho objeví logo a název Sparta Praha. Stalo se tak u Interu Milán, Atlética Madrid, Bayeru Leverkusen (v kádru má bývalé sparťany Matěje Kováře a Patrika Schicka), Feyenoordu Rotterdam (s jejich někdejším koučem Brianem Priskem), Salcburku, Stuttgartu a Brestu.

„Přemýšlím, kde můžou uhrát devět bodů, které by mohly stačit k postupu,“ zmínil Jan Koller ve studiu televize Nova Sport. „Leverkusen bude velký oříšek, na Stuttgartu by mohli překvapit,“ dodal někdejší reprezentant.

Do vyřazovací fáze postupuje nejlepších 24 mužstev - osm do osmifinále, týmy z 9. až 24. místa jdou do play-off.

Kompletní program až v sobotu

Celý los na místě s úsměvem sledovalo osm zástupců Sparty v čele s generálním ředitelem Tomášem Křivdou a sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Nechyběl ani třetí Tomáš, Sivok - sportovní manažer Letenských.

Zatím není zřejmé, kdy přesně bude výkop kterého zápasu. Fanoušci se dočkají pravděpodobně až o víkendu: UEFA totiž dopředu oznámila, že detailní program všech týmů zveřejní až v sobotu. Chce tím mj. zabránit možné kolizi s duely ve stejných městech.

Soupeři Sparty:

Manchester City (venku), Inter Milán (doma), Atlético Madrid (doma), Bayer Leverkusen (venku), Feyenoord Rotterdam (venku), Salcburk (doma), Stuttgart (venku), Brest (doma).