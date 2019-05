Trenér František Straka nebyl zdaleka jediným strůjcem vzestupu MFK v posledních týdnech. Hbitý karvinský rychlík Ba Loua totiž v období od 26. do 30. kola přihrál svým spoluhráčům hned na čtyři góly. Dvaadvacetiletý křídelní hráč předčil Josefa Hušbauera z pražské Slavie, který stihl „jen“ tři gólové asistence.

„Je to pro mě speciální a výjimečné. Vnímám to jako odměnu za práci a děkuji svým spoluhráčům, že po těchto přihrávkách skórovali. V opačném případě by to samozřejmě nebyly gólové asistence a já bych tu soutěž nevyhrál,“ uvedl na klubovém webu rodák z Pobřeží slonoviny.

Ba Loua tak nastoupí v příštích pěti duelech ve speciálním dresu označeném na rukávu jako Přihraj:Král asistencí, který bude na konci sezony i s hráčovým podpisem vydražen. Výtěžek aukce poputuje na Nadační fond Zelený život.