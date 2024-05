Hráči vydávající se za někoho jiného nebo alespoň mladšího, krvavé útoky ozbrojenců, falešné národní týmy. To všechno bohužel patří k africkému fotbalu. Skandál v rumunském Dinamu Bukurešť, kam údajně místo vyhlédnuté posily dorazilo na zapřenou hráčovo dvojče, jen oživil vzpomínky na všechno, co je v Africe možné.

Guélor Kanga v dresu Sparty. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Připomeňme si nejprve aktuální kauzu z Rumunska. Dinamo Bukurešť podepsalo kontrakt s obráncem jménem Edgar Ié, reprezentantem západoafrické země Guinea-Bissau. Třicetiletý hráč byl jako mladík dokonce v Barceloně, hrál ve Francii i v Turecku. Solidní plejer.

Jenže se objevilo podezření, že chlapík, který přijel do rumunské metropole a naskočil do několika zápasů, není Edgar Ié, ale jeho dvojče Edelino. Ten má za sebou o poznání méně úspěšnou kariéru hlavně v nižších portugalských soutěžích.

„Mluví pouze portugalsky, i když se ví, že Edgar umí například anglicky. Odmítá ukázat řidičský průkaz,“ uvedl rumunský novinář Cristi Coste, jak z Dinamu vyklíčilo podezření. Zatím se jedná jen o spekulace, klub se pokouší celou bizarní záležitost vyšetřit.

Ale vzhledem k tomu, k čemu v minulosti docházelo (a stále dochází) v souvislosti s fotbalisty z Afriky, by sourozenecká výměna v Bukurešti nebyla vlastně až tak překvapivá. Chudoba, vysoká úroveň korupce a nestabilní politická situace přímo vybízí k chaosu. Zkusme na chvíli nahlédnout do pokladnice skutečně pitoreskních příběhů. Vždyť kde jinde by řešili, zda kapitánka ženské reprezentace není náhodou chlap.

Místo mladíka čtyřicátník?

Nejen sparťanští fanoušci ještě mají v živé paměti angažmá Guélora Kangy. Gabonský záložník byl náramný fotbalista (když se mu chtělo), ale také „strašnej debil“, jak se během neformálního setkání s fanoušky vyjádřil Tomáš Rosický, sportovní ředitel Letenských.

Připomeňte si Kangovy góly ve Spartě:

Zdroj: Youtube

Právě Kanga čelil podezření, že je ve skutečnosti někdo jiný, než za koho se vydává. Podle některých pramenů měl ve skutečnosti pocházet z Konga a být o pět let starší. Vyšetřování africké federace to nakonec nepotvrdilo, spíš jde ale o to, že dopídit se v některých částech horkého kontinentu spolehlivých osobních údajů je skoro nemožné.

Aktuálně hýbe africkým fotbal skandál v Kamerunu, kde bylo celkem 62 hráčů suspendováno za falšování věku a identity. Ve věci je namočený i šéf kamerunského svazu, slavný bývalý kanonýr Samuel Eto’o. Čelí nařčení z manipulace s výsledky, zneužívání moci, zastrašování a fyzického násilí.

Zatajování skutečného věku afrických hráčů, mířících za obživou do Evropy, je známý jev. Proslulý byl případ Kamerunce Josepha Minaly, se kterým v roce 2014 podepsalo smlouvu Lazio Řím jako se sedmnáctiletým talentem, když však dorazil, vypadal spíš jako udřený čtyřicátník.

„Měl velmi těžký život,“ vysvětloval hráčovu vizáž jeho agent. Následné šetření však prý potvrdilo, že Minala je skutečně teenager. V Itálii se nikdy pořádně neprosadil, zkoušel to i v Číně a dnes hraje na Maltě. Jindy lhaní o věku praskne, byť občas se to snaží samy kluby ve strachu ze zesměšnění raději zamést pod koberec.

Střelba na autobus

Co když se ale objeví kompletně falešný tým? V roce 2010 se Bahrajn doma utkal s Togem. A vyhrál nad západoafrickým celkem překvapivě snadno 3:0. To bylo podezřelé i trenérovi vítězů, známému Rakušanovi Josefu Hickersbergerovi, který si o výkonnosti svých svěřenců zřejmě nedělal žádné iluze.

„Vždyť ani nedokázali fyzicky zvládnout devadesát minut,“ divil se Hickersberger na adresu soupeře.

Když se zvěst o utkání donesla do Toga, zavládl šok. Tamní fotbalový svaz totiž o žádném zápase své reprezentace v Bahrajnu nic netušil. Šlo o „falešný nároďák“, který dal dohromady bývalý reprezentační trenér a další spiklenci, na které se nepřišlo. Už předtím zkusili něco podobného na turnaji v Egyptě. Šlo samozřejmě o peníze: shrábnout odměny od pořadatelů a další související příjmy.

Tomu se ještě jde zasmát, to ale neplatí o další kauze spojené s Togem. V lednu 2010 jel národní tým autobusem do Angoly na mistrovství Afriky, když na vozidlo zaútočili místní separatisté. Ostrá střelba z automatických zbraní si vyžádala tři mrtvé (zahynuli řidič, asistent trenéra a novinář), další členové výpravy byli zraněni. „Nikdy jsem nezažil něco tak hrozného,“ řekl hvězdný kapitán týmu Emmanuel Adebayor a brzy raději ukončil reprezentační kariéru.