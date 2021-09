„Jsem plně proti rasismu a každému druhu diskriminace, ale raději to projevuji svým způsobem. Myslím si, že poklekávání tak trochu ztrácí sílu,“ vysvětlil třicetiletý Španěl.

Pokleknout či nepokleknout na podporu v boji rasismu? To je v poslední době téma, které se řeší napříč fotbalovými trávníky. Zvláště v anglické Premier League drtivá většina hráčů kvůli tamním kulturním návykům klečí, najdou se však i výjimky. Jednou z nich je například španělský obránce Chelsea Marcos Alonso.

