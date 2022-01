Život fanouška se jim podařilo včasným zásahem zachránit. Při transportu z Ewood Parku do nemocnice se probral k vědomí. „S potěšením můžeme oznámit, že starší pán, který během zápasu vyžadoval naléhavou lékařskou pomoc, je nyní ve stabilizovaném stavu v nemocnici,“ oznámili zástupci Blackburnu Rovers po výhře 1:0.

Klub zároveň poděkoval záchranářům, kteří se podíleli na záchraně muže. „Rovers si přejí vzdát zvláštní poděkování lékařskému týmu z Middlesbrough, které bylo na místě jako první a které dokázalo znovu nastartovat gentlemanovo dýchání, stejně jako lékařskému personálu Rovers a lékaři a záchranářům na tribuně za jejich rychlou reakci.“

One of our very own Dr Prichard, north tees A&E reg saving a life at the Newcastle game today ♥️ @NTeesHpoolNHSFT pic.twitter.com/EfDQKiWmTV