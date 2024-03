Návrat do reprezentace po roce přehlížení ze strany Jaroslava Šilhavého ozdobil Antonín Barák luxusním gólem - a ještě k tomu vítězným. Trefa českého záložníka ukončila žabomyší válku, která nebyla ku prospěchu národního mančaftu. I fanoušci se shodli, že hráč typu Baráka v českém týmu chyběl.

Antonín Barák se vrátil do reprezentace | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Tahle kauza se táhla několik měsíců. Antonín Barák s Jaroslavem Šilhavým nemohli najít společnou řeč. Záložník Fiorentiny měl na srazech opakovaně porušit interní pravidla, a proto ho kouč přestal zvát do reprezentace.

Po rezignaci Šilhavého se vzduch vyčistil. Nový kouč národního týmu Ivan Hašek hned ve své první nominaci na Baráka ukázal, a ten se mu odvděčil vítězným gólem v přípravě proti Norsku (2:1).

Antonín Barák zařídil vítězství v Norsku:

Zdroj: Youtube

„Jsem za to strašně rád. Je to pro mě zadostiučinění,“ líčil Barák po svém návratu do reprezentačního dresu. „Je to určitě nějaká nová éra. Od začátku cítím důvěru, čehož si strašně vážím a chci ji splatit na hřišti. Mám hrozně dobrý pocit. Chci soustředit na to, co je teď a nedívat se dozadu.“

Střídající Barák rozhodl zápas v Norsku pět minut před koncem parádním trestňákem. Na internetu jeho povedený návrat vzbudil velkou vlnu nadšení.

Zadostiučinění. Česká reprezentace mi strašně chyběla, uvedl navrátilec Barák

„Přesně pro tyhle situace je Tonda Barák v repre! Na nízkou minutáž extrémně produktivní,“ napsal na platformu X bývalý ligový fotbalista Petr Nerad. „Kdo ho odepsal, a nebo odepisuje, tak nerozumí fotbalu. Ano, nemá minutáž ve Fiorentině, nicméně je produktivní a řešení situací má jako jeden z nejlepších v kádru. Buďme rádi, že to sám nezabalil a bude k dispozici,“ doplnil.

Fanoušci se smějí Šilhavému

„Barák chtěl pod Šilhavým hrát fotbal a nejspíš mu to i řekl, což předchozí trenér fotbalové reprezentace nemohl akceptovat…,“ rýpnul si Filip Duroň do Šilhavého, který Baráka opomíjel.

Někteří fanoušci se mu rovnou vysmáli. „Antonín Barák tímto pozdravuje jednoho ze svých fanoušků přímo do Ománu,“ napsal účet z názvem Sporťák s odkazem na novou štaci českého kouče u reprezentace Ománu.

„Ještě, že Barák dlouho v repre nehrál. To by tu Šilhavý strašil dodnes,“ tweetnul tvůrce obsahu pro Sparťanské Noviny Zdeněk Koutský.

„Nakonec jsou všichni spokojení. Barák v repre, i Franco v Ománu,“ glosoval účet Mladá liga.