Jak se vám kroměřížský stánek líbí?

Stadion je krásný, příjemný, útulný, tribunka je krásná. Trávník je výborný. Vadí mi jen, že za brankou není žádná tmavá stěna, abych jako útočník periferně měl dobrou orientaci. Takto člověk kouká do země a neví, kde branka stojí. Jediná věc, kterou bych možná vytknul zdejšímu jinak malebnému stadionu.

Jak příjemné bylo sobotní setkání?

Často se v tak velkém počtu nescházíme. S českými spoluhráči se vidíme téměř pořád, ale s kluky ze Slovenska mám tu možnost se potkat tak pětkrát šestkrát do roka. Vždy si máme co říct, trochu zavzpomínáme, trochu fotbal zkritizujeme, trošku popláčeme. Jinak jsou setkání velmi příjemná, moc se na ně těším!

Často nescházíme v tak velkém počtu?

Nejvíce asi při kulatých výročích bělehradské paty. Pak se ale objevují jsou podobné slavnosti. Chodíme hrát za výběr Sigiho (Horsta Siegla – bývalý fotbalový kanonýr, pozn. red.). Tam je už řada mladších výborných hráčů, zde už se více běhá, hra má větší kvalitu.

Po gólu mě vezli z baru přímo na trénink, vzpomínal brankář Zlámal

Když se chystáte do akce, k zápasu, absolvujete nějakou speciální přípravu?

Vůbec ne, jdu bez tréninku! Člověk se už pohybuje na hřišti a jeho výkony na něm vypadají přiměřeně k věku, jak se cítí. Hodně rád bych hrál více a lépe, hlava by chtěla, ale nohy říkají ne! (smích) Bohužel u fotbalu se musíte běhat, a u nás v tomto věku je to největší problém.

Kam na Moravu jste během své kariéry nejraději jezdil?

Měl jsem rád Brno, tam byli dobří kluci, kamarádi. Chodila tam dobrá návštěva a atmosféra byla vynikající. Já ale všude rád hrál fotbal! Rád jsem jezdil i do Ostravy!