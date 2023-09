Život v luxusu se slavným fotbalistou? Nemusí to vždycky dopadnout podle představ. Gabriela Cavallinová zveřejnila děsivé detaily bouřlivého vztahu s hvězdou Manchesteru United Antonym. Tvrdí, že se stala se obětí domácího násilí. Brazilec ji měl fyzicky napadat a dokonce jí vyhrožovat zabitím, když byla těhotná.

Spousta žen si možná vztah s profesionálním sportovcem idealizuje. Jenže někdy může být realita dost krutá. Anglie už zase řeší skandál, kdy partnerka obvinila fotbalistu z ublížení na zdraví. Brazilec Antony z Manchesteru United je v pořádném maléru. Bývalá přítelkyně fotbalisty totiž tvrdí, že ji bil.

Případ řeší policie a Antony kvůli tomu přišel o místo v reprezentaci.

Žádné hnízdečko lásky. U Antonyho a jeho dnes už expartnerky doma to vypadalo jako u impulzivních žárlivců. Hádky byly na denním pořádku. A nezůstávalo jen u nich. Influencerka a DJka Gabriela Cavallinová brazilskému webu UOL popsala, jak ji Antony opakovaně ubližoval, vyhrožoval a vydíral.

Poprvé ji prý napadl v červnu 2022 na dovolené v Brazílii, kdy byla těhotná. Antony ji posadil do auta a vyhrožoval, že ji za jízdy ve vysoké rychlosti vyhodí ven. „Řekl, že kdybych s ním nezůstala, nebudu s nikým. Řekl, že je to jeho dítě. Buď s ním zůstanu, nebo zemřeme já, on i náš syn. Třásla jsem se strachem,“ líčila Cavallinová. Následující den musela do nemocnice. O miminko přišla asi po 16 týdnech těhotenství.

Roztržky mezi nimi trvaly rok. Cavallinová tvrdí, že ji Antony udeřil hlavou v hotelovém pokoji v Manchesteru a způsobil jí tržnou ránu na hlavě. Jindy ji údajně také praštil pěstí do prsou a poškodil jí silikonové implantáty.

„Řekl mi: Nechtěl jsem ti ublížit, byla to náhoda, nebyla to rána pěstí, jen jsem tě tlačil, jen jsem tě přitlačil ke zdi.“

„Měla jsem ho nechat“

K poslednímu incidentu došlo letos v květnu. Při hádce po ní Antony hodil sklenici a Cavallinová se ve snaze bránit pořezala o střep. „Ten den to bylo velmi vážné. Velmi jsem se bála, že nebudu moct vyjít z domu. Anthony zamkl dveře, nenechal mě odejít a já jsem měla pořezaný prst. Rozbil mi věci, vzal mi pas,“ popsala. „Věděla jsem, že jsem ho měla nechat, ale nemohla jsem. Moc se mi líbil. Měla jsem mnoho nadějí,“ přiznala.

Třiadvacetiletý útočník vinu popírá. „S jistotou můžu prohlásit, že obvinění jsou nepravdivá,“ napsal Brazilec na Instagram. „Můj vztah s paní Gabrielou byl bouřlivý, s verbálními urážkami z obou stran, ale nikdy jsem nepraktikoval žádnou fyzickou agresi. Věřím, že policejní vyšetřování prokáže mou nevinu.“

Nějaký čas každopádně zůstane bez fotbalu. Antony byl totiž vyřazen z brazilské reprezentace před nadcházejícími zápasy kvalifikace mistrovství světa. Ke stejnému kroku nejspíš brzo přistoupí i v Manchesteru United.

Na Old Trafford mají s podobnými skandály nedávnou zkušenost. Před rokem byl útočník Mason Greenwood obviněn ze znásilnění své přítelkyně. Policie talentovaného Angličana zatkla.

Celá kauza se táhla rok a půl, než Greenwoodova přítelkyně obvinění stáhla. Oba se k sobě vrátili a dokonce čekají dítě. Jenže s Greenwoodem se mezitím rozešel Manchester, údajně i kvůli hrozbě stávky ženského týmu Red Devils. Mladý útočník odešel na hostování do Getafe.

Jak skončí Antony, lze jen těžko odhadovat. Třeba jde jen o pomluvy zhrzené zlatokopky.