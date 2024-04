Bitvu těžkých vah mezi fotbalisty Arsenalu a Bayernu Mnichov (2:2) v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů poznamenal bizarní moment. Obránce londýnského týmu Gabriel předvedl šílený zkrat, když po rozehrání vzal ve vlastním pokutovém území míč do ruky. Další údiv přišel hned vzápětí - penalta se totiž překvapivě nepískala. Na svědomí to měl slávistům dobře známý rozhodčí Glenn Nyberg, který Pražany „zařízl“ v odvetě s AC Milán.

Sudí Glenn Nyberg nezvládl zápas mezi Arsenalem a Bayernem Mnichov. | Foto: Profimedia

Incident, který se odehrál v úterý na Emirates Stadium v milionářské Lize mistrů, se jen tak nevidí ani v pralese. Brankář Arsenalu David Raya rozehrál z malého vápna na Gabriela, ten ovšem zvedl míč rukama, pak jej položil zpět na zem a přihrál zpět Rayovi.

Fotbalisté mnichovského Bayernu protestovali, jenže rozhodčí Nyberg nechal hru pokračovat, jako by nic. Přitom před rozehráním brankářem Rayou jasně pískal do píšťalky na pokyn, aby se hra znovu rozeběhla. Po utkání, které nakonec skončilo 2:2 a tenhle sporný moment mohl rozhodnout, se na švédského sudího snesla zloba Bavorů.

„Udělal velkou chybu. Chápu, že to byla šílená a trapná situace, ale byla to jasná penalta. Myslím, že rozhodčí neměl odvahu, aby to odpískal,“ vztekal se trenér Bayernu Thomas Tuchel, jehož přišel o vedení v závěrečné čtvrthodině.

Ještě víc ho ale vytočilo odůvodnění Nyberga, proč pokutový kop nenařídil. „Našim hráčům na hřišti řekl, že situaci viděl, prý to byla dětinská chyba a že za něco takového nemůže ve čtvrtfinále Ligy mistrů udělit penaltu. Koho to zajímá? Je to velmi frustrující a jsme naštvaní, protože je to zásadní rozhodnutí, které jde proti nám,“ zlobil se Tuchel.

Zlobil se i Arsenal

Nybergovi nemůžou přijít na jméno ani ve Slavii. Nenáviděný Švéd totiž v domácí odvetě osmifinále Evropské ligy s AC Milán hodně přísně vyloučil kapitána Pražanů Tomáše Holeše, navíc už ve 20. minutě.

Nyberg naštval i Arsenal, který se také dožadoval penalty. V poslední minutě se vřítil do šestnáctky Bukayo Saka a po kontaktu s brankářem Manuelem Neuerem spadl. Sudí jen mávl rukou a vzápětí zápas ukončil.

Zdroj: Youtube

„Vypadalo to jako penalta, vypadalo to jako jasný kontakt,“ popsal Leandro Trossard pro TNT Sports. Neuer ovšem zůstal stát a kontakt inicioval Sako. „Říkali, že to zkontrolovali a rozhodli, že to nebyla penalta,“ pokrčil rameny kouč Gunners Mikel Arteta.

Mimochodem, jedna penaltu v utkání sudí přece jen nařídil, proměnil ji hostující Harry Kane.