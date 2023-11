Fotbalový Arsenal je od tohoto víkendu celému světu pro smích. Ne, není to kvůli porážce 1:0 v Newcastlu. Ta sice fanoušky londýnského celku příliš nepotěšila, skutečná příčina je však je jinde.

Fotbalisté Arsenalu | Foto: ČTK/imago sportfotodienst/via www.imago-images.de

Výběr Arsenalu do osmnácti let měl totiž o víkendu odehrát utkání na hřišti Brightonu. Záměrně píšeme, že měl, protože k zápasu totiž nakonec v původním termínu nedošlo. Musel být odložen.

Poledne se blížilo mílovými kroky a v Brightonu soupeře vyhlíželi marně. Ten byl totiž na míle daleko, konkrétně těch mil bylo zhruba pětadevadesát, tedy více než 150 kilometrů.

Řidič autobusu, který vezl mladé fotbalisty na zápas, totiž zabloudil.

Popletl si města?

Jak se to ale mohlo stát? Zdá se, že vysvětlení je docela jednoduché. Řidič prý špatně zabočil. Možná se mu v tu chvíli v hlavě popletla jména měst Brighton a Bournemouth. Právě směrem na druhé zmiňované totiž odbočil.

Když osazenstvu autobusu došlo, že místo do Brightonu míří do Bournemouthu, bylo už pozdě na to, aby utkání stihli včas. Nakonec se rozhodli místo do správného cíle vrátit zpátky domů.

Jakmile příhoda londýnských mladíků pronikla na sociální sítě, stala se pochopitelně vděčným tématem diskutérů. Dokonce se našli i tací, kteří si začali utahovat i z ligového týmu Arsenalu.

„První tým vyhodil řidiče autobusu, protože odvezl hráče místo do Newcastlu do Northamptonu,“ píše se v příspěvku, který na sociální síti X, dříve známé jako twitter, sklidil velký úspěch.

Autorka záměnou Newcastlu za tým z třetí nejvyšší soutěže, narážela na výsledek ligového áčka Arsenalu, které právě v Newcastlu prohrálo 0:1.