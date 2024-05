Tuhle etapu kariéry by nejraději vymazal. Bývalý hvězdný fotbalista Barcelony a Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang přiznal, že měl vážné problémy s alkoholem. Teď o své třinácté komnatě promluvil.

Pierre-Emerick Aubameyang v dresu Marseille | Foto: ČTK/Norbert Scanella/Panoramic

Jeden z nejslavnějších afrických fotbalistů Pierre-Emerick Aubameyang trpěl na sklonku svého angažmá v Arsenalu depresemi a utápěl se v alkoholu. Se svým problémem s odstupem let svěřil v rozhovoru na YouTube kanálu Colinterview.

Podívejte se na nejlepší góly Aubameyanga v Arsenalu:

Zdroj: Youtube

„Začalo to před tím, než mě vyhodili z Arsenalu. Prožíval jsem velmi těžké chvíle. Jsem si jistý, že jsem byl v depresi. Jsou věci, které vás vážně vyřadí z každodenního života. Hodně jsem pak začal pít,“ přiznal čtyřiatřicetiletý útočník.

Za deprese prý mohly komplikace v rodině. „Bylo to těžké, těžké období. Myslím, že to bylo spojené s mými rodiči, kteří měli zdravotní problémy. Týká se to každého, to je normální,“ doplnil.

Aubameyang přestoupil do Arsenalu v roce 2018 z Dortmundu s nálepkou nejlepšího střelce Bundesligy. Londýnský velkloklub za gabonskou superstar vysolil tehdy rekordních 60 milionů liber. Aubameyang hned v první sezoně v Premier League získal Zlatou kopačku společně se Sadiem Maném a Mohamedem Salahem.

Na hotel přišel opilý

V Arsenalu skončil v roce 2022. Za Gunners nastřílel 92 gólů ve 163 zápasech a v roce 2020 vyhrál FA Cup. Arsenal byl ochotný umožnit Aubameyangovi odchod poté, co ho v prosinci zbavil kapitánské pásky právě kvůli disciplinárním prohřeškům. Problémy měl i v reprezentaci, když v například noci opustil týmový hotel a vrátil se v podnapilém stavu.

Z Londýna zamířil v únoru 2023 na volný přestup do Barcelony, kde podepsal v katalánském velkoklubu smlouvu na tři a půl roku. Ještě ten rok ale odešel do Chelsea. Klid našel až v Marseille, kde v uplynulé sezoně vstřelil ve všech soutěžích 30 gólů a byl nejlepším střelce Evropské ligy.

Podle Aubameyanga by lidí s psychickými problémy měli vyhledat odbornou pomoc, což on neuděl. Pro o tom teď mluví. „Lidé často říkají, že o tom musíte mluvit. Není v tom žádná ostuda. I když jsem to neudělal, vím, že to může opravdu pomoci. Lidé se musí otevřít. Kdybych to udělal, myslím, že by mi to hodně pomohlo,“ uzavřel.