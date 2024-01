/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ O fotbalové přípravě na Maltě slyší fanoušci především díky výjimečným tvářím a příběhům. Minule se o jednu událost postaral Victor Olatunji, kterého tajně přivezl Liberec (a nyní je ve Spartě). Tentokráte se na ostrově skloňuje jméno fotbalisty, který už nekope do míče. Největší poprask způsobil Tomáš Jun.

Tomáš Jun ještě v dresu Austrie Vídeň (vpravo). | Foto: ČTK/APA/Sebastian Pucher

Někdejší český reprezentant, který na ostrov ve Středozemním moři dorazil na základě pozvání od organizátorů, se logicky pozdravil se zástupci Austrie Vídeň. Rozdal několik rozhovorů - v češtině či němčině.

Ano, i Rakušané si na čtyřicetiletého kanonýra pamatují moc dobře.

Má to svůj důvod: Jun odehrál za Austrii Vídeň 175 zápasů. Během pěti let nastřílel ve fialovém dresu 49 gólů, na další takřka padesátku nahrál, s týmem se probojoval do Ligy mistrů.

„Když jsem ho tu uviděl, hned jsme začali vzpomínat,“ řekl pro Deník Manuel Ortlechner, někdejší kapitán a teď sportovní ředitel nejúspěšnějšího rakouského celku, který se také objevil na Tipsport Malta Cupu 2024.

Jun má akademii, nově dělá hráčského agenta. Co říká na volbu Haška?

Dnešní Austria je úplně jiná než před deseti lety. Jiná než loni, kdy ještě na podzim zasáhla do pohárové Evropy. Na tradiční klub z rakouské metropole dolehla krize. Svěřenci kouče Michaela Wimmera jsou osmí (soutěž hraje dvanáct mužstev).

„Nedáváme góly,“ konstatoval Ortlechner.

Lidé si ho oblíbili

Juna si dle slov současného bosse pamatují ve Vídni dodnes. Když přijede a spatří ho fanoušci, začne se na tribunách ozývat kdysi tak oblíbený chorál „Jun, Jun, Jun, Jun“.

Vyprávění a góly Tomáše Juna:

Zdroj: Youtube

„Asi hraje roli i to, jaký je člověk. Lidé si ho oblíbili, vystupoval na veřejnosti, byl oblíbený. Řekl bych, že to byl jeden z nejznámějších cizinců za dlouhý čas. V kabině měl jen kamarády, dodnes jsme ve spojení,“ dodal někdejší obránce, jenž je o tři roky starší než sparťanský odchovanec.

Mimochodem, Češi donedávna sledovali fotbal v alpské zemi kvůli koeficientu UEFA, nějaký čas k celkům jako Salcburk vzhlíželi, ale snový podzim Plzně, Slavie a Sparty zařídil tuzemským zástupcům skok (nejen) před Rakousko.

V rámci přípravného turnaje došlo i na souboj na hřišti. Austria se ve středu potkala s Hradcem Králové (tvrdší zápas s řadou šancí skončil 0:0), příště vyzve slovenskou Trnavu a na závěr narazí na Olomouc.

„Musím říct, že fotbal u vás jde nahoru,“ zmínil Ortlechner.

Jun by to rád potvrdil a podpořil. Trénuje mladé naděje a začal s prací agenta.