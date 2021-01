Jaký nejvíce komplikovaný případ jste dosud ve fotbale zažil?

Pokud se jedná o rozsah a komplexnost, určitě to byla sázkařská aféra z podzimu roku 2013, kterou jsme řešili ještě jako disciplinárka fotbalové asociace.

A co momenty přímo spojené s průběhem utkání?

V běžné praxi jsou vždy složité ty případy, kdy rozhodčí udělá chybné rozhodnutí a pozornost se pak upírá na disciplinárku, aby to napravila. My ale vždy říkáme, že tu nejsme od toho, abychom měnili žluté karty na červené a naopak. Zasahujeme pouze tehdy, pokud dojde ke zjevnému omylu nebo rozhodčí objektivně přestupek nevidí nebo dojde k fatálnímu následku v podobě zranění hráče.

Říkal jste si někdy zpětně, že jste jako komise dali někomu příliš tvrdý trest? Vzpomenu si třeba na Nikolaje Komličenka.

Pokud myslíte trest z podzimu 2017 za zákrok na hráče Limberského, pak ten trest byl naprosto přiměřený. Podle disciplinárního řádu můžeme a také musíme za takový přečin, který způsobil závažné zranění, potrestat hráče stopkou na dva až osmnáct měsíců. My jsme uložili trest osm soutěžních utkání, což přestavuje trest na spodní hranici, a to proto, že se nejednalo o úmyslné jednání a to zranění, byť bylo vážné, nemělo až tak závažné a dlouhodobější následky.

Říkal jste si někdy, že disciplinární komise měla vynést přísnější trest?

Možná jsme měli být striktnější ve vztahu k pyrotechnice fanoušků Slavie a rozhodnout o uzavření stadionu o utkání dříve. Možná by se tam mohlo předejít incidentu v utkání proti Olomouci v roce 2019. Ale to je vždy úvaha ex post.

Nebýt koronaviru, dalo by se říct, že excesů s fanoušky ubylo, nebo byl ten trend stejný?

Trend byl jednoznačně pozitivní, ubylo excesů. Ale pozor, to není kvůli našemu rozhodování. Důvodem je i lepší technické vybavení klubů, které dokáže odhalovat problémové osoby.

Kauza údajné korupce? Chceme to řešit

Přijde mi, že na rozdíl od ciziny nevyužíváme trest zákazu vstupu na stadion.

Musí přispět i stát a zpřísnit tresty za používání pyrotechniky a jiné výtržnosti. Měl by přispět na financování bezpečnostních opatření, protože to v konečném důsledku povede k úspoře veřejných financí. Ze strany politiků zatím vidím největší rezervu. Mnoho slov a výsledek… Zatím nic. Je mi to líto.

V minulosti jste dávali hráčům i výchovné tresty, například Costa musel vést tréninky pro děti. Je tohle cesta, jak zkultivovat fotbalové prostředí?

Nepamatuji se, že bychom hráčům dávali něco jako výchovné tresty. Tresty hráčům ukládáme podle disciplinárního řádu po zohlednění všech příslušných aspektů přečinu, přitěžujících a polehčujících okolností. Pokud má někdo čistý disciplinární rejstřík, může dostat za stejné jednání trest nižší než recidivista, ale to je přeci normální.

V nižších soutěžích jsou hráči často trestáni (vylučováni, pokutováni) za kritiku rozhodčích, a to i v mezích dejme tomu slušného vyjadřování ("pískni to", "dej mu kartu"). Jak se na to díváte vy?

Nepřísluší mi hodnotit rozhodování rozhodčích a už vůbec ne mimo profesionální fotbal. Pravidla fotbalu stanoví v Pravidle 12, kdy se ukládá napomenutí, tedy žlutá karta, a kdy vyloučení. Těžko posoudit konkrétní situaci, ale my bychom rozhodnutí rozhodčího neměnili, pokud by nedošlo k tomu, že by rozhodčí potrestal hráče, který vůbec nic neudělal. V takovém případě by se jednalo o zjevný omyl, který bychom mohli napravit.

K aktuální kauze týkající se údajné korupce: budete čekat na rozhodnutí soudu, nebo je možné, že se pustíte do vlastního šetření?

Ale my rozhodně nečekáme. Předvolali jsme si Vyšehrad a plánujeme předvolat osoby, které se měly podílet na ovlivňování utkání, a vyslechnout je. Chceme to řešit, ale záleží na jejich spolupráci.

A pokud vám třeba Roman Rogoz nic neřekne…

…pokud se nic dalšího nedozvíme, budeme muset počkat na výsledky trestního řízení. To se nedá nic dělat, nemáme pravomoci orgánů činných v trestním řízení.