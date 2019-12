Útočník z Fakultní nemocnice Ostrava, Ctirad V., žil v Jilešovicích, které jsou místní částí Háje ve Slezsku. „Mohu k tomu říci pouze to, že vím, o kterou rodinu se jedná. Ale blíže ji neznám, nic detailnějšího vám k ní tedy nepovím. V tuto chvíli nelze spekulovat ani nad tím, co jej k činu vedlo a podobně. Později se myslím i my v obci dozvíme bližší informace,“ uvedl pro Deník starosta Háje ve Slezsku Karel Palovský. Více ZDE.