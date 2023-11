To se zase vyznamenali… Slezský výjezd sparťanských fanoušků na ligový hit s Baníkem skončil pořádnou ostudou. Letenští ultras na vítkovickém stadionu podpálili sektor a zdemolovali záchody. Na sociálních sítích si za svoje řádění vysloužili drsné a vulgární nadávky.

Fanoušci řídili při šlágru Baník Ostrava - Sparta Praha | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Plný dům, chorály, pyro… Vyprodaný šlágr mezi ostravským Baníkem a mistrovskou Spartou měl důstojnou kulisu. Atmosféra na stadionu naháněla husí kůži. Postarali se o to i fanoušci Pražanů, kteří svůj tým dotáhli k výhře 1:0.

„Chci poděkovat fanouškům. Bavíme se o našem těžkém programu, platí to ale i pro ně. V této fázi jsme měli čtyři venkovní zápasy a jsem moc pyšný na to, že jsem viděl tolik sparťanů v Glasgow a o tři dny později i v Ostravě. Je to pro nás strašně důležité,“ děkoval fanouškům sparťanský kouč Brian Priske po utkání.

Atmosféra šlágru Baník Ostrava - Sparta Praha:

Zdroj: David Hekele a Petr Kotala

Kdyby tak v tu chvíli věděl, co někteří z příznivců Sparty ztropili…

Rudolf Ludvík zveřejnil na internetu dvě videa, která dokumentují, jaká spoušť zůstala po sparťanech v hostujícím sektoru. Na jednom hasiči likvidují požár, na druhém jsou zdemolované záchody…

„Fanouškům Sparty byly tři body málo, strašná prezentace klubu,“ vyťukal na platformě X Ludvík a přidal zvracející emotikon.

„Až mi zase někdo bude tvrdit, že Baník má nejhorší fanoušky, ukážu jim tyhle debílky,“ zlobil se příznivec ostravského klubu.

Měli by nést následky

Post vyvolal množství vulgárních komentářů. Našlo se ale i pár slušných a věcných reakcí. „Zrovna sparťani tohle dělají na cizích stadionech pravidelně, jiné tábory tolik ne. Těžko říct, dřív jsem si říkal, že to dělají z frustrace, když prohrávají. Ale dělají to i teď, když jsou nahoře,“ poukázal jeden z uživatelů sociální sítě X na to, že pro sparťany není demolování vybavení ničím neobvyklým.

Výsledek řádění sparťanských fanoušků na Městském stadionu ve Vítkovicích při nedělním zápase proti Baníku Ostrava.Zdroj: David Hekele

Není to tak dávno, co sparťanští chuligáni založili v září při derby v Edenu požár na toaletách. Mimochodem, zrovna slávisté mají stejnou zálibu.

„Nechápu, co může někoho k tomuhle vést. A co z toho vlastně má. A je jedno, o fanoušky jakého klubu jde. Ale kdykoliv někdo ničí stadion, je to neomluvitelné a měl by za to nést následky. Včetně toho, že uhradí celou škodu ze své kapsy,“ napsal účet Sporťák.

KOMENTÁŘ: Plný stadion na Baník byla paráda. Jenže jen proti Spartě

K incidentu se vyjádřili i sami sparťanští fanoušci, ti praví fanoušci. „To doopravdy není prezentace drtivé většiny fanoušků! Je to prezentace pěti až deseti idiotů, kteří nejsou fanoušci, ať už na sobě mají jakýkoliv dres!“

Každopádně opakované excesy vrhají špatný stín na klub a hlavně na sparťanské fans, kteří kvůli tomu nemají zrovna dobrou pověst. To pochopitelně vadí těm slušným fanouškům Sparty, kteří chodí na fotbal fandit a ne si vybíjet vztek a agresi. „Tohle je debilní vizitka našeho kotle. Nechápu, že to autoritám v kotli nevadí.“

Fanoušci při utkání Baník Ostrava - Sparta Praha:

Škoda byla ostravským klubem, který je na stadionu v nájmu, vyčíslena na zhruba tři sta tisíc korun. „To je výše odhadovaná organizátory po večerním rychlém ohledání. Stále probíhá obhlídka místa, vyčíslování škod a bližší specifikace,“ řekl v pondělí dopoledne pro Deník Petr Handl, předseda představenstva Vítkovice Aréna, která stadion spravuje.

„Samozřejmě nás to mrzí, ale je to nešvar, který s fotbalem trochu souvisí, nicméně zatím nikdo nenašel cestu, skrze kterou by se s tím něco dalo dělat. Radost z toho nemáme,“ dodal Handl.