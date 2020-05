Tříčlenný tým z certifikované laboratoře dorazil před devátou hodinou ranní a po chvíli se mohlo začít. Odběrová procedura byla u každého jednotlivce záležitostí pár desítek vteřin včetně všech administrativních formalit. Vzorky se odebíraly stěrem z nosní dutiny.

„Byla to rychlovka. Když budu mluvit za sebe, moc příjemné to nebylo. Až mi vyhrkly slzy. Ale ono to je hodně individuální. Někomu to nevadilo vůbec, každý to prostě cítí a vnímá jinak,” řekl pro klubový web gólman Jan Laštůvka.

Za necelou hodinu bylo hotovo a hráči rovnou zamířili na dopolední tréninkovou fázi do posilovny. Před obnovením soutěže pak každý tým absolvuje ještě jedno kolo stejných testů. Baník znovu naskočí do ligy v úterý 26. května v Příbrami.

