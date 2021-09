Pouhých devět bodů po pěti zápasech, které znamenají sedmé místo a odstup sedmi bodů na vedoucí Real Madrid s nelichotivým skóre 8:5. Když se k tomu připočte i jednoznačná prohra 0:3 na domácí půdě v úvodním utkání Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov, problém je na světě.

Zvláště když podle řady neoficiálních zdrojů má trenér Ronald Koeaman velké neshody s prezidentem Joanem Laportou. Holandský kouč se ve smýšlení budoucnosti klubu neshoduje ani s řadou hráčů, což ukázala například poslední remíza 0:0 na hřišti Cádizu.

Zdroj: Youtube

"Musíme se pokusit vyhrát La Ligu. Máme velmi dobrý tým. Odchody nebo zranění nejsou výmluva. Nemyslím si, že ostatní kluby disponují lepšími kádry než my," prohlásil obránce Barcelony Sergi Roberto.

Středobod problému



Koeman však byl jiného názoru. "Říkal jsem už mnohokrát, že se samozřejmě pokusíme vyhrát každé utkání a získat tituly. Ale musíte být realisté. Je potřeba se podívat na náš kádr a absence. V kompletním složení by to bylo jiné, ale my máme pořád mimo sedm hráčů," přiznal holandský trenér.

A právě toto je hlavní středobod problému mezi Koemanem a prezidentem Laportou. Ten pro deník Goal přiznal, že sonduje situaci okolo současného trenéra belgické reprezentace Roberta Martinéze. Zadlužená Barcelona by osmačtyřicetiletého stratéga musela vykoupit za 1,5 milionu euro (přibližně 39 milionů korun). Odhodlá se prezident Laporta k dalšímu řezu v týmu Katalánců?