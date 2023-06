/FOTO, VIDEO/ Tak tohle se povedlo! Dobrý fotbal, deset gólů, řada povedených akcí, velmi slušná návštěva i atmosféra a peníze vybrané na dobrou věc. Sobotní fotbalový zápas týmů dvou bývalých reprezentantů a vítězů Ligy mistrů Milana Baroše a Marka Jankulovského v rámci oslav devadesátých narozenin klubu TJ HEPO Petřvald bavil i pomáhal. Odhadem patnáct stovek diváků vidělo remízu 5:5.

Osobnosti v Petřvaldu u Karviné. | Video: David Hekele

Tak co všechno se v Petřvaldu událo? Konečná remíza 5:5 byla totiž jen třešničkou na dortu. „Devadesátka si takovou oslavu zaslouží,“ pronesl internacionál Marek Jankulovski.

Snad poprvé od dob Kubina Teamu se sešlo takové množství sportovních osobností spjatých s Moravskoslezským krajem na jednom místě. Kromě Jankulovského a Baroše, kapitánů obou týmů, své umění prokazovala řada známých tváří z minulosti i současnosti. René Bolf, Radek Faksa, Jiří Fleišman, Rostislav Olesz, Marcel Lička, Roman Polák, Jan Laštůvka, Daniel Holzer, Ondřej Smetana, Radim Kučera, Michal Frydrych, Zdeněk Pospěch, či Lukáš Klok.

A že by byla na hřišti nuda? V žádném případě. Převážnou část vzali aktéři vážně, hrál se fotbal, který by i na soutěžní úrovni snesl měřítka. „Koukej na toho Poláka, jak pádí. To bych neřekl,“ hlesl jeden fanoušek k výkonu bývalého hokejisty a nyní skauta.

„Ono to sice není na dlouhé tratě, ale já byl vždycky rychlý a ve sprintu jsem to uměl prodat. Výbušností jsem oplýval a to se projevuje i v běhu,“ okomentoval sám sebe Roman Polák. Jeho slova potvrdil i Vladimír Vůjtek starší, který byl se synem v roli symbolických trenérů. „Jen škoda těch jeho šancí,“ zasmál se Vůjtek, který část zápasů prodebatoval na střídačce s Milanem Barošem.

„Jo, jednou mi to Šéďa (Ondrej Šedivý) dal, já neproměnil, ale říkal jsem si, že do prázdné brány se góly nestřílí, tak jsem to posunul na tyčku. Trochu jsem se bál i o ni, abych ji nezlomil, jak by jí proběhl. Abychom to dohráli,“ vtipkoval Roman Polák.

Neymar v Petřvaldu

Podle vlastních slov se mu hrálo dobře. „I po dlouhé době, fotbal mám rád, navíc syn hraje za Baník, takže techniku spolu doma pilujeme,“ dodal Roman Polák, někdejší obránce národního týmu.

S jasným posláním vstřelit gól obul hráčský dres obvykle brankář Jan Laštůvka. „Ať bude v bráně kdokoliv, branku dám,“ dušoval se v týdnu již bývalý kapitán Baníku. Na úspěch se načekal. Jednou v dobré pozici minul, tak „za trest“ podstoupil kotoul.

Ve druhém poločase si ale došel pro penaltu. Aby ji sudí Pavlín Jirků opravdu odpískal, doprovodil situaci několika sudy. „Máme tady Neymara,“ poukázal do mikrofonu směrem k pobavenému publiku herec a moderátor Vladimír Polák na brazilskou hvězdu, která je svým přihráváním situací známá.

Laštůvka penaltu proměnil, stejně jako o chvíli později Milan Baroš, který v té chvíli počítal již druhou trefu v zápase. Ta úvodní byla pro druhého nejlepšího českého reprezentačního střelce o poznání typičtější. A pohlednější. Z levé strany vnikl do šestnáctky, obešel dva hráče a střelou na zadní tyč rozesmutněl gólmana Jana Janču, který už předtím nedosáhl na bombu Jiřího Fleišmana.

„Neměl jsem to, takže chytatelné nebyly,“ kroutil hlavou s úsměvem, přičemž bylo znát, že si účast v utkání, které bylo také oslavou postupu Petřvaldu do I.A třídy, užívá. „Co k tomu říct? Je to neskutečné, hrát s takovými borci se stane jednou za život. S tímhle se v soutěži nesetkáte,“ přikývl Janča, jež byl jedním ze dvou zástupců domácího klubu v zápase.

Druhým byl v modrém týmu Milana Baroše trenér Radomír Dian, který se občas stával terčem vtípků moderátora, nebo diváků. Zdálo se však, že vše bere s humorem.

Šoumen Jirků

Do role hlavního šoumena sobotního odpoledne se – jak je u něj při podobných akcích zvykem – zařadil rozhodčí Pavlín Jirků. Hodně komunikoval s publikem i hráči. „Nemachruj a hraj,“ okřikl třeba Jana Laštůvku, který zrovna úplně volný a nehlídaný žongloval s míčem na půlící čáře.

Jirků se ale také zapojil do hry, nebo právě při Laštůvkově penaltě „hlídal“ gólmanu Ciupovi polovinu branky, aby na poslední chvíli uhnul. Jeho kousky si bude pamatovat zejména Nemanja Kuzmanovič. V první půli mu uznal gól až po shlédnutí VARu, což byl zadek srbského záložníka. Po přestávce mu pak bývalý ligový sudí „unesl“ syna Luku, vzal na ramena a nechal ho chvíli utkání pískat.

„Nevím, jestli to nebrat osobně. Musíme si o tom promluvit. Na druhé straně víte, jak to funguje v Česku s rozhodčími,“ vykládal pobaveně Kuzmanovič. „Uvidíme, jestli z toho nebude mít kluk následky. Jestli jo, budu žádat o odškodné,“ doplnil Kuzmanovič.

Exhibiční fotbalový zápas osobností, Team Baroš - Team Jankulovski, 17. června 2023, Petřvald. (zleva) Pavlín Jirků a Nemanja Kuzmanovič.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Hráče ani diváky nerozhodilo ani hlášení, že brzy byl měl dorazit krátký, ale intenzivní déšť. Kromě pár kapek byly obavy liché. „Já myslím, že oslava devadesáti let si takový zápas zaslouží. Sešla se tu spousta kamarádů, perfektní a ideální počasí na fotbal, takže super,“ prohodil během duelu Marek Jankulovski.

Navíc se pomohlo i na dobrou věc. Kopačky Marka Jankulovského, dresy hokejistů Šimona a Matěje Stránského, potažmo dres podepsaný všemi aktéry, rukavice Jana Laštůvky, nebo podepsaná hokejka Davida Pastrňáka se vydražily celkově za 92 500 korun. Půlka šla na projekt Sanitka přání a druhá polovina bývalému petřvaldskému hráči Alexandru Levanskému, jež je nyní na vozíku.

„Jsem rád, že jsem pozvánku dostal, mohl jsem tady být, protože tu bylo krásně. Výborný fotbal, kulisa, hodně lidí, a navíc jsem mohl hrát s výbornými fotbalisty i hokejisty, vůbec osobnostmi. A remíza je myslím zasloužená, i když modrý tým byl o třídu lepší, ale museli jsme je nechat, aby něco předvedli,“ rozplýval se i Kuzmanovič.

A organizátoři? „Jsme pochopitelně spokojeni s tím, kdo vše přijel a jaké hráče jsme tady mohli přivítat. Možná jsme doufali v mírně lepší návštěvu, ale musíme brát ohled i na to, že každý tady nepřišel na fotbal. Někdo dorazí třeba jen večer na koncert (kapely Horkýže Slíže a Napořád). A k tomu jsme pomohli,“ připomněl Radek Matějek, že utkáním oslavy neskončily.

Tým Milana Baroše – Tým Marka Jankulovského 5:5 (3:2)



Branky: Baroš 2, Kuzmanovič, Kotala, Fleišman – Šedivý 2, Holzer, Laštůvka, Kučera.

Tým Milana Baroše: Milan Baroš, René Bolf, Roman Szturc, Tomáš Mičola, Roman Lengyel, Radek Faksa, Jiří Fleišman, Nemanja Kuzmanovič, Jan Žídek, Marcel Lička, David Lischka, Rostislav Olesz, Jakub Kotala, Petr Gewiese, Ondřej Šašinka, Jiří Ciupa. Trenér: Vladimír Vůjtek starší.

Tým Marka Jankulovského: Marek Jankulovski, Roman Polák, Jan Laštůvka, Daniel Holzer, Ondřej Smetana, Radim Kučera, Werner Hartmann, Matěj Stránský, Sebastián Lička, Šimon Stránský, David Puškáč, Patrik Zdráhal, Michal Frydrych, Jan Baránek ml., Ondrej Šedivý, Zdeněk Pospěch, Lukáš Klok. Trenér: Vladimír Vůjtek mladší.