Baroš si přivodil zranění po vystřídání v ligovém duelu s Příbramí. „Jsou to obtíže stejného rázu, které měl Milan už v minulosti. Nyní se mu vrátily. Věříme ale, že to nebude dlouhodobějšího charakteru,“ řekl lékař Baníku Ostrava Martin Mohyla.

Přestože zatím nemůže 37letý bývalý reprezentant a vítěz Ligy mistrů naplno trénovat, odjede v úterý s výpravou na soustředění do Čeladné, kde se bude připravovat individuálně. Zda bude připraven po reprezentační pauze, je ve hvězdách.

Baníkovci mají v plánu v podhůří Beskyd regenerovat a nabírat síly na další část sezony. Čtyřdenní kemp by měli ukončit přípravným utkáním s druholigovými Vítkovicemi. To by se mělo odehrát v pátek. Místo i čas zápasu jsou ještě stále v jednání.

„Je to i takový kondiční teambuilding, aby to mužstvo na sobě dále zapracovalo, a aby se uzdravili hráči, kteří nejsou momentálně k dispozici. Nebo taky ti, kteří nebyli v poslední době stoprocentně fit,“ prohlásil trenér Baníku Ostrava Bohumil Páník.

Baník prožívá vydařené období. Pět domácích výher v řadě ho vystřelilo na čtvrté místo ligové tabulky. A to mohli Ostravané strávit reprezentační přestávku na třetí příčce, kdyby Mladá Boleslav neporazila Plzeň proměněnou penaltou v 89. minutě.

Právě se Západočechy se Baník utká po reprezentační přestávce, a to v neděli 20. října od 15.30 hodin na jejich stadionu. „Mrzí nás začátek ligy a ztráty. Naštěstí jsme to dohnali a už jsme na tom lépe,“ uzavřel útočník Baníku Nemanja Kuzmanovič.