Smrt Beckenbauera spojila velké rivaly. Saúdové ale ticho bojkotovali

/VIDEO/ Je to jako kdyby se spojili třeba fanoušci Sparty a Slavie, možná ještě víc. Smrt legendárního německého fotbalisty Franze Beckenbauera na chvíli jako by odstranila vzájemnou rivalitu mezi fotbalisty madridských klubů Realu a Atlética. Našli se však bohužel i tací, kteří pro to neměli pochopení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté madridských klubů Realu a Atlétika drželi minutu ticha za zesnulého Franze Beckenbauera. | Foto: Profimedia/ANGEL RIVERO/MARCA/SIPA