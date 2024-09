Nikdo v Belgii o tenhle zápas nestál. Přitom kdykoliv jindy by bylo po celé zemi na hvězdnou partu kapitána Kevina De Bruyneho narváno. Jenže to by se nesmělo hrát s Izraelem, který už téměř rok válčí s Hamásem.

Podle belgické fotbalové federace odmítl Brusel uspořádat zahajovací zápas Ligy národů na Stadionu krále Baudouina, kde Red Devils hrají většinu reprezentačních zápasů. Tamní asociace poté nabídla pořadatelství dalším městům s vhodnými stadiony, jenže nikde neuspěla. Důvod odmítnutí? Strach o bezpečnost. Po dohodě s UEFA tak bylo rozhodnuto, že utkání se uskuteční v maďarském Debrecínu a bez diváků.

Vlastně se ani není čemu divit. Loni v říjnu zabil střelec dva Švédy před kvalifikací o Euro 2024 mezi Belgií a Švédskem v Bruselu. Zápas byl v poločase z bezpečnostních důvodů ukončen. Belgická prokuratura sice tvrdila, že neexistuje nějaká souvislost mezi útokem a válkou mezi Izraelem a Hamásem, ale později uvedla, že tuto možnost nemohou vyloučit.

Belgičané v ponuré atmosféře v azylu porazili Izraelce 3:1 díky dvěma trefám De Bruyneho. O trapas se postaral český komentátor zápasu. „Smutnému pohledu na prázdné tribuny nasazuje korunu komentátor na Sport2. Tomu totiž přijde smutné, že zápas nepřilákal žádné diváky. Jak by taky mohl, když se hraje za zavřenými dveřmi,“ upozornil účet na síti X s názvem Sporťák.

Belgie se v padesátkách odmítla utkat s Izraelem o MS

Novinář Gavan Reilly, politický zpravodaj Virgin Media News, v této souvislosti připomněl události z padesátých letech. Tehdy Belgie odmítla nastoupit proti Izraeli v play-off o postup na mistrovství světa 1958.

„Izrael byl v té době součástí asijské federace a všichni jeho soupeři v kvalifikaci MS se stáhli a odmítli s ním hrát. Místo toho, aby se Izraelci kvalifikovali na MS jako zástupci Asie, aniž by odehráli jediný zápas, FIFA nařídila, že se utkají s týmem na druhém místě ze skupin evropské části kvalifikace. Prvním vylosovaným týmem byla Belgie, která však zápas odmítla. Dalším vylosovaným týmem byl Wales, který zápas odehrál a vyhrál 2:0, čímž se kvalifikoval na MS,“ napsal Reilly na síť X.