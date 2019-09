„I když svět fotbalových přestupů jako takový je komplikovaným minovým polem plným podezírání a konspirace, v mimořádném Neymarově případě bylo ještě obtížnější najít řešení,“ napsal v obsáhlém článku pro BBC uznávaný španělský žurnalista Guillem Balagué.

Autor několika úspěšných knih (například o Pepe Guardiolovi, Cristianu Ronaldovi či fotbalové Barceloně) a stálý spolupracovník různých britských médií v textu podrobně rozebral záhadné tanečky vyjednavačů a místy až bizarní zákulisí velkého fotbalu. Teď, když je kauza slavného Brazilce (ne)úspěšně u konce, není od věci se za ní ohlédnout.

Superhvězda chce z Paříže pryč

Shrňme si výchozí situaci: Neymar do PSG přišel v létě 2017 z Barcelony za bezprecedentních 222 milionů eur (víc než šest miliard korun). V klubu vlastněném bohatými katarskými šejky však nebyl šťastný. Měl spory s fanoušky i spoluhráči, především s kolegou útočníkem Edinsonem Cavanim.

Říkalo se o něm, že je hřišti sobecký, navíc trávil dost času na marodce. PSG sice dominoval francouzské lize, na evropské scéně ale paběrkoval. To nedokázaly přebít ani nepopiratelné půvaby krásného města na Seině. Neymar chtěl pryč, ale kdo by ho vzhledem k astronomické ceně koupil?

Věci se daly do pohybu, když Barcelona v květnu ztroskotala v semifinále Ligy mistrů. Tehdy došlo ke schůzce klíčových hráčů katalánského obra s klubovým prezidentem Josepem Mariou Bartomeuem. Šéf své hvězdy (včetně Lionela Messiho) informoval, že v plánu je Neymarův návrat. Jen s ním prý Barca znovu ovládne Ligu mistrů.

Diplomacie v zákulisí

Messi a další hráči se s Neymarem i po jeho odchodu dál kamarádí a o záměru klubového vedení mu řekli. Tak celá složitá anabáze začala. „V tu chvíli se Neymarovi myšlenka na návrat do Barcelony dostala pod kůži, protože si vlastně nebyl nikdy úplně jistý, že odchod z Nou Campu bylo správné rozhodnutí,“ tvrdí Balagué.

První problém spočíval v tom, že v tu dobu už se Barcelona dohodla s hvězdným francouzským útočníkem Antoinem Griezmannem na přestupu z Atlétika Madrid. Velkoklub kvůli tomu musel s prosíkem za bankami, aby si na to půjčil 35 milionů eur. Je otázka, kde chtěl Bartomeu vzít na mnohem dražšího Neymara.

V Paříži mezitím přilil olej do ohně staronový sportovní ředitel PSG Leonardo, který prý o Neymarovi hovořil mezi lidmi tak pohrdavě, že s ním uražená brazilská superstar přestala mluvit. Oficiálním stanoviskem pařížského týmu přitom zůstávalo, že Neymar není na prodej za žádnou cenu.

Barcelona přesto tiše vysílala neoficiální nabídky (mluvilo se o částce 215 milionů eur), zatímco Leonardo se krátce před startem sezony snažil z Neymara vymámit veřejné prohlášení, že nikam neodchází. To hráč odmítl. Mezi fanoušky PSG dál rostla nechuť k nevěrné a náladové hvězdě, zatímco média čile spekulovala.

Nabídky letí ze stolu

Nakonec podali Katalánci 27. srpna novou nabídku – poprvé (a také naposledy) písemnou. Chtěli za Neymara zaplatit 115 milionů eur cash, dalších 15 milionů v pozdějších bonusech a navrch by přidali hned tři hráče: Jeana-Claira Todiboa, Ivana Rakitiče a na hostování Ousmaneho Dembélého. Poslední jmenovaný však hned řekl, že do Paříže rozhodně nepůjde. Také Rakitič se dost cukal.

Vedení PSG od začátku působilo, že jen kalí vodu a do tvrdého jednání se mu vlastně nechce. Svědčí o tom i protinávrh: Paříž si nejdřív řekla o 130 milionů eur plus bonusy, ale jakmile přišel tichý souhlas druhé strany, cenu navýšila na 150 milionů. Neymar zareagoval pozoruhodně. Nabídl, že se na dorovnání ceny bude podílet vlastním finančním vkladem. I to svědčí o tom, že se mu v Paříži vážně zůstávat nechtělo. PSG ale okamžitě zchladil Brazilcovy vášně s tím, že pravidla francouzské federace prý podobný postup neumožňují.

Pokusy Realu a Juventusu

Mezitím se do celé záležitosti vložil další fotbalový gigant. Probral se totiž Real Madrid, který prý za Neymara nabídl 100 milionů eur a rovněž tři hráče, včetně problémové hvězdy Garetha Balea. V Paříži ovšem rychle pochopili, že Real se v první řadě touží zbavit Baleova astronomického platu, a za druhé přechytračit své odvěké rivaly z Barcelony.

Nabídka tak letěla ze stolu, stejně jako lehce záhadný pokus Juventusu Turín získat Neymara za 100 milionů a útočníka Paula Dybalu. Když si vzpomeneme, jak se Neymar v PSG přímo na hřišti hádal s Cavanim, kdo bude kopat penalty, je úsměvné si představit, jak by mu to asi v Juventusu klapalo s dalším vyhlášeným egoistou Cristianem Ronaldem. Teď už víme, jak to dopadlo. Letní přestupové období skončilo a Neymar zůstal v Paříži, kde o něj ani fanoušci, ani spoluhráči nestojí a kde on sám už nechtěl být. V prvních čtyřech kolech Ligue 1 nejenže neodehrál ani minutu, ale chyběl i na střídačce. Prý je zraněný…

Rozpačitý konec

O co tedy během onoho zmateného léta šlo? O divadlo? „Vypadá to, že Barcelona nikdy nechtěla Neymara za každou cenu, a PSG se ho zase nechtěl zbavit. Bartomeu se za celou dobu osobně nesetkal ani s hráčem, ani s jeho otcem, ani s Násirem Chelajfím (šéfem pařížského klubu, pozn. red.). Ani jedna strana do toho nešla plnou vahou,“ vystihl Balagué.

A co by si vlastně Barcelona v případě uskutečněného přestupu počala? Klub má astronomické dluhy ve výši 600 milionů eur a už tak ho trápí věčné konflikty s dodržováním pravidla o finančním fair play. Miliardový Neymar by mohl Nou Camp uvrhnout do vážných potíží.

Zůstávají tak rozpaky. Jak si teď mají připadat borci jako Rakitič a Dembélé, kterým dal jejich klub dost necitlivě najevo, že je ochotný se jich mrknutím oka zbavit? A co samotný Neymar, který je nyní (i vlastní vinou) tak trochu za blázna. Tak vehementně usilovat o přestup a nakonec zůstat: to jeho beztak pošramocené pověsti vůbec nepomohlo. Ale pozor – za kulisami už se mluví o jeho případném odchodu domů do Brazílie. Je na obzoru další bláznivé kolo?