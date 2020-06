Strach, zmatek, bezmoc… Takové emoce srší z hráčů ostravského Baníku na novém videu, když je na malém prostoru uzavřou k sobě sražené fotbalové branky. Přes dvacet hráčů se tak na sebe mačká, vzájemně do sebe vráží, zakopávají o sebe a snaží se dostat ven přes síť, která jim únik neumožní.

Situace zachycená ve videu napodobuje běžný obrázek z klecových chovů, kde se slepice nemohou ani proběhnout nebo si popoletět.

Video fotbalového klubu Baník Ostrava:

(někdy je potřeba několik sekund počkat, než se načte)

Klip, v němž fotbalisté na nevyhovující podmínky klecového chovu slepic upozorňují, je zároveň podporou aktivity www.zakazkleci.cz.

„Žijeme v době, v níž je zvlášť důležité nezapomínat na lidskost. A za tu považuji i vztah ke zvířatům a odmítání lhostejnosti k bídným podmínkám, v nichž konkrétně právě slepice chované v klecích žijí. Baník je klub, který v nedávném období prokázal, že dokáže pomoci dětem v nemocnicích, v dětských domovech, onkologicky nemocným i nevidomým fanouškům, pozůstalým po obětech tragédie v nemocnici a podobně. Jsem rád, že klubu ani tato aktivita spolku Obraz není lhostejná," konstatoval majitel klubu Václav Brabec na Instagramu.

"Téma zákazu klecových chovů se v posledním období stalo společenským a medializovaným tématem. O možném zákazu budou příští týden rozhodovat poslanci," vysvětluje Ivo Krajc, koordinátor spolku OBRAZ s tím, že iniciativa proti klecovým chovům tak získala dalšího silného spojence.

"Spojení sportovního klubu a ochrany zvířat je v České republice unikátní. K podobným myšlenkám se obvykle hlásí spíše jednotliví sportovci, ale ne klub jako celek. Angažovanost Baníku jen dokládá, že klecové chovy jsou skutečně velkým společenským tématem poslední doby. Do kampaně proti nim se zapojily známé osobnosti jako například herečka z dokumentu V síti Tereza Těžká, zpěvák Tomáš Klus, režisér Zdeněk Troška nebo zpěvačka Heidi Janků," dodal Ivo Krajc.

OHLASY Z KLUBU

„Pohyb je pro mě naprosto přirozená věc. Neumím si představit, že by mi někdo zakázal se na hřišti volně rozběhnout. Myslím, že by to mělo být pro všechny stejné, jak pro zvířata, tak pro lidi,“ uvádí útočník Baníku Roman Potočný.

„Podle nás v Baníku si žádné zvíře nezaslouží prožít celý život tak, že se ani pořádně neproběhne. Vždyť ani hrát fotbal by bez potřebného prostoru nebylo možné. Pro hráče je přirozené si volný prostor vyhledávat a právě díky tomu jsou schopni bavit hrou nejen diváky, ale i sebe. Věříme, že radost ze svobodného pohybu se nedá upírat nikomu, ani slepicím,“ říká Denisa Vagnerová z marketingového oddělení Baníku Ostrava.

„Žijeme v době, v níž je zvlášť důležité nezapomínat na lidskost. A za tu považuji i vztah ke zvířatům a odmítání lhostejnosti k bídným podmínkám, v nichž konkrétně právě slepice chované v klecích žijí,“ dodává majitel Baníku Václav Brabec.

„Málokteré téma v poslední době získalo tak silnou podporu veřejnosti jako zákaz klecových chovů slepic. Vždyť podle nejnovějšího průzkumu je pro zákaz téměř 80 % Čechů a jsou to lidé ze všech koutů republiky,“ hodnotí situaci předseda spolku OBRAZ – Obránci zvířat Marek Voršilka.

„Proti utrpení slepic v klecích se staví známé osobnosti, vědci, politici napříč spektrem a nyní dokonce i celý fotbalový klub. Pevně věřím, že poslanci toto volání veřejnosti vyslyší a v červencovém hlasování zakážou klecové chovy stejně, jako se to povedlo v Rakousku a Německu,“ dodává Voršilka.