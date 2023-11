Jan Kuchta, Jakub Brabec i Vladimír Coufal se již veřejně omluvili za noční návštěvu olomoucké diskotéky Belmondo, po které byli okamžitě vyloučeni z reprezentačního srazu před rozhodujícím duelem kvalifikace o Euro 2024 s Moldavskem. Ten český tým i bez tria hříšníků zvládl. Předseda FAČR Petr Fousek se tak na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru v Olomouci vyjádřil i k budoucnosti momentálně nejsledovanějších fotbalistů v Česku.

„Ta věc je poměrně čerstvá. Byl to zásah do mužstva, nejen nominační, herní, ale i atmosférický. Jsem rád, že se s tím reprezentace vyrovnala. Určité principy jsme povýšili tam, kam správně patří,“ řekl Petr Fousek k vyloučení trojice hráčů.

„Ukázalo se také, že v reprezentaci panuje konkurence a jsou tam hráči, kteří jsou schopni chytit příležitost za pačesy,“ dodal.

Fousek samozřejmě vnímá i omluvy provinilců. Jan Kuchta se vyjádřil ihned po postupu na sociální síti Instagram, Jakub Brabec se ve veřejném prohlášení pro ČTK kál o den později.

„Teď probíhá další sebereflexe těchto hráčů. Nechci je dnes ukřižovávat. Pro ně samotné to musel být těžký moment, když museli mužstvo opustit. Chceme vyčkat do okamžiku nominace nového trenéra,“ zmínil předseda FAČR.

Už z těchto slov je zjevné, že nejvyšší vedení českého fotbalu nechce nad hříšníky lámat hůl.

„Co se týká výkonnosti, je to na zhodnocení nového trenéra, ten zodpovídá za nominaci. Jinak jde o dobré hráče. Uvidíme, co přinesou následující dva měsíce. Rozhodně jsme k tomu nyní nepřistoupili tak, že bychom je navždy vylučovali z reprezentace,“ nastínil Petr Fousek.

Neumann? Vyžádal si čas

Čtvrtým diskutovaným jménem v rámci kauzy Belmondo byl šéf středočeského fotbalu a zároveň výkonného výboru FAČR Tomáš Neumann. Ten se objevil na fotografiích z olomouckého klubu po boku reprezentantů, situaci však později označil za shodu náhod. Jde tomu ale věřit?

„Situaci jsme prodiskutovali, vrhlo to na něj určité světlo. Stejně tak na výkonný výbor a asociaci. Vyžádal si čas, aby mohl zvážit důsledky,“ řekl Petr Fousek.

„Probrali jsme to na výkonném výboru. Ten nemůže odvolávat svého člena, to může pouze valná hromada,“ doplnil místopředseda FAČR Jiří Šidliák

Na reprezentaci je tlak

Pozitivní je bezesporu fakt, že česká fotbalová reprezentace postoupila na evropský šampionát poosmé za sebou. Jedná se o unikátní bilanci, která však s sebou nese určitou porci tlaku.

„Netýká se to jenom trenérů. Týká se to i funkcionářů a vlastně všech, kteří zastávají vedoucí funkce. Tlaky jsou obrovské, zodpovědnost veliká a očekávání značná. Je to průvodní jev českého fotbalu,“ zmínil Fousek s tím, že v žádném případě to neznamená rezignaci na jakékoliv ambice.

„Postup na Euro bývá považován za něco automatického. Je to správná ambice pro český fotbal, nemohli jsme mít jiný cíl,“ má zároveň jasno.

„Je to velká prestiž a pochopitelně i finanční příjem pro český fotbal. Zároveň jsme si vědomi, že kvalifikovat se na Euro bude čím dál těžší,“ uzavřel předseda fotbalové asociace.