Ronaldo byl u obří chyby. Gólman si nevšiml, že se hraje, zachránil ho fanoušek

/VIDEO/ Není to tak dávno, co si Cristiano Ronaldo rýpnul do evropského fotbalu a jeho úrovně. Kuriózní situace, která se stala právě jeho týmu, ale nabízí důvod k zamyšlení, na jaké úrovni jsou tamní hráči. Gólman si totiž nevšiml, že už se hraje, a jen díky fanouškům nedostal gól.