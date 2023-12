Své nejlepší fotbalové roky strávil ve Slovanu, ať už v tom bratislavském nebo následně v Liberci. Pár zápasů má na kontě ale i v dresu pražské Sparty. Teď už Michal Breznaník pověsil profesionální kopačky na hřebík a plní si svůj dávný sen.

Michal Breznaník ještě v dresu Sparty. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Horký nápoj a poctivě namazané chleby, tím vítal Michal Breznaník na horské chatě pod Kráľovou hoľou redaktory slovenské televize Markíza, kteří za ním přijeli natočit reportáž o tom, co bývalý slovenský reprezentant dělá po kariéře.

Někdejší fotbalová hvězda, která má na kontě i deset reprezentačních startů, už spíše než s míčem žongluje s vajíčky, a to doslova. Osmatřicetiletý rodák z Revúce se dokáže ohánět v kuchyni, ale cizí mu není ani čepování piva či štípání dříví. Zkrátka vše, co se práce na horské chatě týče.

"Vždy jsem chodil po horách a mým snem byla práce v lese. Jsem velmi rád, že se mi naskytla práce tady. Jsem šťastný, baví mě to. Je to splněný sen," přiznává bývalý hráč Slovanu Liberec, zatímco přikládá polínko do hořících kamínek.

Každé ráno vyráží do práce na běžkách. "Musíš si to užívat. Počasí nádherné, krásná příroda," nemůže si vynachválit horské prostředí.

"Přeji všem krásné a pohodové svátky v kruhu rodinném," popřál na závěr za západu slunce Breznaník.