Vždy usměvavý, korektní, věcný. Dánský trenér Brian Priske od svého začátku ve Spartě Praha působil jako dokonalý profesionál. Jakmile fanoušci přišli na chuť jeho metodám (a tým začal mít výsledky), stal se jejich oblíbencem. Po příchodu do Feyenoordu Rotterdam však uhlazený fotbalový gentleman narazil na drsnější realitu.

V tabulce nizozemské Eredivisie patří slovutnému červenobílému klubu po čtyřech odehraných zápasech až osmá příčka. Jistě, jedna výhra a tři remízy nejsou na první pohled žádná katastrofa, ale příznivci Feyenoordu jsou zvyklí na jinší muziku. Ztráta na vedoucí PSV Eindhoven dělá už devět bodů (PSV odehrál o zápas víc) a to je hrozivé.

Teď si navíc Priskeho mančaft utrhl ostudu v Lize mistrů. S německými mistry z Leverkusenu prohrál na vlastním stadionu 0:4. Všechny branky padly už v prvním poločase, po pauze byli hosté k bezmocně působícím domácím milosrdní.

„Ukázalo se, že nejsme připraveni na úroveň Ligy mistrů. To je logický závěr,“ připustil Priske po zápase. „Jsem ale přesvědčen, že se zlepšíme. Druhý poločas ukázal alespoň to, že kluci jsou schopni bojovat.“ Hrozivý výprask přišel jen den poté, co jeho bývalí svěřenci ze Sparty – pod vedením jeho bývalého asistenta Larse Friise – smázli v Lize mistrů Salcburk.

Pořád jsem optimista, hlásí Priske

Začátek Priskeho angažmá v zemi tulipánů tak rozhodně není snadný. Mužstvo si zvyká na nový herní styl, zatím to ale moc neklape. Mezi fanoušky na sociálních sítích se šíří hněvivý hashtag „PriskeOut“ (Priske ven) a sám dánský trenér po zápase s Leverkusenem musel odpovídat na otázky, jak se po takovém debaklu cítí.

„Jsem jen člověk jako každý druhý,“ řekl Priske. „Nikdo z nás nechce prohrát takhle vysoko, navíc doma a v Lize mistrů. Ale to je fotbal, to je život. Prožíváme těžké období, ale jsem optimista,“ dodal s tím, že už v neděli v lize jeho hráči složí částečný reparát proti NAC Breda.

Bude to ale nespokojeným příznivcům stačit? Už minulý víkend se fanoušci po remíze 2:2 v Groningenu pustili do Priskeho zvyku chytnout se s hráči po zápase ve středovém kruhu kolem ramen. Dělal to tak i ve Spartě a vysvětloval, že je prostě jeho styl práce. Fanoušci Feyenoordu to ale nepřijali a Priske nakonec oznámil, že od tohoto zvyku ustoupí.

I tak se ale fandové na sociálních sítích vyjadřují v tom smyslu, že „je teprve září, a už máme po sezoně“. Po ostudě s Leverkusenem je atmosféra ještě hustší. Každý další případný nezdar už může pro Priskeho znamenat definitivní konec.