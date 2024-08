Brian Priske má po příchodu ze Sparty ve Feyenoordu na co navazovat. Jeho předchůdce Arne Slot dovedl tým v posledních dvou letech k ligovému titulu i pohár. Pak zamířil do Liverpoolu, kde nahradil Jürgena Kloppa. Vstup do sezony ale zatím budí rozpaky a fanoušci jsou pochopitelně netrpěliví.

„Přišel do dobře ustlané postele, ale celou přípravu podělal tím, že chtěl všechno změnit,“ zlobí se fanoušci, kteří trenérovi vyčítají třeba nový systém se třemi stopery, jaký praktikoval ve Spartě.

Pod debaklech v přípravě (0:5 od Benfiky a 1:3 od Monaka) Priske uklidnil příznivce klubu výhrou v Superpoháru, ovšem nepovedený úvod ligy opět uvrhl kouče v nemilost. Jedna výhra a dvě remízy jsou pro ambiciózní klub málo.

Na sociálních sítích v Nizozemsku se tak stále ve větší míře objevují komentáře s hashtagem „priskeout“ s odkazem na vyhazov Priskeho.

Velké pozdvižení znovu způsobila nedělní remíza v městském derby se Spartou (1:1), kdy Feyenoord zachraňoval bod. „Byl to pro nás těžký zápas,“ pravil Priske pro nizozemskou stanici ESPN. „Jsem zklamaný z výsledku i z výkonu.“

Priskeho mužstvo dohrávalo v deseti a aby toho nebylo málo, dánský trenér musel řešit neshody v týmu. Když vystřídal střelce gólu Quintena Timbera, mladý nizozemský reprezentant byl očividně nespokojený. „Nikdo není rád, když musí střídat. To je normální. Nikdo ale není víc než tým,“ okomentoval podrážděné chování svého svěřence.

„Snaží se dostat do formy, ve které byl před zraněním. Vím, že není spokojený sám se sebou. Měl jsem pocit, že ho musíme vyměnit, protože ho nechceme znovu ztratit,“ vysvětlil Priske.

Šanci pod Priskem zatím nedostává Ondřej Lingr. Ofenzivní štírek se sice objevil ve dvou přípravných zápasech a Superpoháru, všechny tři ligové zápasy ale proseděl jen na lavičce. Před sezonou se spekulovalo o jeho přestupu do pražské Sparty, což je teď znovu aktuální. Feyenoord totiž chce ještě posílit.

Na tlak je zvyklý

„Říkám to už dlouho, ale stále očekávám, že přijdou kvalitní hráči. Všichni si to přejí, ale není to tak jednoduché. Děláme pro to maximum. Kluci, kteří tu jsou, každý den tvrdě pracují a mají kvalitu, ale věřím, že ještě posílíme,“ pravil Priske.

Ten je na enormní tlak zvyklý. Není to nic, s čím by se neuměl vyrovnat. Zažil to v nedávné minulosti. Když přede dvěma lety začínal ve Spartě, byl v podobně těžké chvíli. Současná situace předchozí angažmá v mnohém připomíná.

Na Letné se Priske uvedl ještě hůř než ve Feyenoordu. Špatný vstup do sezony podtrhnutý nečekaným vypadnutím z předkola Konferenční ligy s Vikingem nevěstil nic dobrého. Po ostudném debaklu v derby si fanoušci žádali jeho hlavu. Dán ale ze své cesty neuhnul a přišel obrat.

Priske Spartu dotáhl k mistrovskému titulu, na který na Letné čekali dlouhých devět let. V další sezoně přišla obhajoba a navíc triumf v poháru. Nakonec se loučil se třemi trofejemi.

V nizozemském klubu tak nemusejí propadat panice.