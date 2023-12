/VIDEO/ Zbabělý a brutální zákrok během fotbalového utkání ve Španělsku vyvolal zděšení. Amatérský hráč v přerušené hře surově napadl protihráče, za což mu hrozí doživotní distanc. Napadení by mohlo být kvalifikováno i jako trestní čin.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Martin Mangl

Internetem se šíří nechutné záběry z utkání katalánské čtvrté ligy mezi kluby Fornells a Bescano v severovýchodní provincii Girona poblíž španělských hranic s Francií. Na videu je vidět, jak španělský fotbalista Marc Marquez mimo hru přijde k protihráči a zničehonic ho kopne kolíky do kolena.

VIDEO: Šílený vlastňák baví svět. Gólmana při odkopu zradil drn, je pro smích

„Útočník Bescana Marquez se v domnění, že se nikdo nedívá, když byla hra zastavena, rozběhl k protihráči a předvedl šokující a nečekaný kop ve stylu Bruce Lee,“ popisuje útok britský Daily Mail.

Nic netušící obránce se začal svíjet bolestí. Brankář Fornells přiběhl k místu, kde k zákroku došlo a začal mávat rukama, aby upoutal pozornost rozhodčího. Útočník ovšem v utkání trestu unikl, protože rozhodčí zákrok neviděl.

Výzvy k doživotnímu zákazu

Šokující incident naštěstí zachytila kamera. Amatérský fotbalista teď za svůj zkrat čelí na sociálních sítích výzvám k doživotnímu zákazu. „Tenhle člověk už nikdy nemůže hrát fotbal,“ měl jasno jeden z fanoušků na platformě X, dříve Twitter. „Měli by mu doživotně zakázat fotbal. To je něco, co by se mělo nahlásit policii,“ přidal další svůj komentář.

Stejně to vidí i analytik sportovního kanálu a rozhlasové stanice Pável Fernández, který označil útok za „kriminální“ a vyzval Katalánskou fotbalovou federaci, aby agresorovi už nikdy nedovolila vstoupit na fotbalové trávníky. Kromě doživotního distancu Marquezovi hrozí i trestní stíhání.

„Federace ani žádný ze dvou zúčastněných klubů zatím neposkytly žádné oficiální komentáře,“ doplnil Daily Mail.