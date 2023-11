Budějovický fotbalista vlétl mezi elitu. Za sebou nechal i hvězdu Realu Madrid

Zajímavý počin si připsal českobudějovický křídelník Wale Musa Alli. Nigerijský mladík se v žebříčku nejlepších driblérů do 23 let vešel napříč celým světem do elitní patnáctky. Až za ním v pořadí tvořeném Mezinárodním centrem sportovních studií ve Švýcarsku je třeba hlasitě opěvovaná hvězda Realu Madrid Jude Bellingham.

