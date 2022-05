O peníze jde až v první řadě. V Burnley by mohli vyprávět… Tým českého reprezentanta Matěje Vydry se strachuje o záchranu - a taky o miliony liber. Z hlediska financí by se měli všichni v klubu sakra snažit, aby se Premier League udržela. Pokud by totiž dvojnásobní ligoví šampioni z let 1921 a 1960 sestoupili, hrozila by jim pokuta 65 milionů liber (1,9 miliardy korun).

Web Sportsmail odhalil, že noví majitelé Burnley si vzali v téhle výši půjčku s úrokoovu sazbou 8 procent, která zahrnuje klauzuli o jejím předčasném splacení v případě sestupu před rokem 2026. Její splacení se tedy uspíší, pakliže Burnley opustí nejvyšší soutěž. S tím ale souvisí ještě další finanční ztráty. Po sestupu by klub přišel také o 50 milionů liber (1,5 miliardy korun) za televizní práva a jiné tučné odměny. Celkově by tak Burnley tratilo neuvěřitelných 150 milionů liber, což je přes 4,3 miliardy korun.

Přitom už nyní Burnley zaznamenává pokles příjmů a pociťuje tak dopad pandemie koronaviru. Během loňské sezony klesl obrat klubu ze 134 milionů liber (3,8 miliard korun)na 115 milionů (3,3 miliardy korun), což bylo způsobeno slabšími návštěvami na domácím stadionu Turf Moor s kapacitou 22 546 diváků.

Přesto klub disponuje hotovostní rezervou ve výši 50 milionů liber (o 30 milionů liber méně než v loňském roce). I případná gigantická díra v rozpočtu by tak tradiční klub nezrujnovala. „Rezervy jsou dostatečné k tomu, aby v případě potřeby umožnily vyrovnat významnou část zůstatku formou dividend,“ uvádí se v účetní závěrce.

Všichni ve městě na severozápadě Anglie – a s nimi i prominentní fanoušek klubu princ Charles – doufají, že se letos černý scénář nenaplní. Clarets, kteří jsou zvyklí střídat sestupy a postupy, se drží v Premiér League od sezony 2016/17. Po třech výhrách v řadě unikli z pásma sestupu a čtyři kola před koncem se drží dva body od pozic znamenajících pád. Spoléhat budou i na útočníka Matěje Vydru, který se po zranění vrátil do základní sestavě po více než třech měsících a hned gólem rozhodl o výhře 1:0 nad Wolverhamptonem.

„Po operaci kýly a nedávno vykloubeném lokti pro mě nebylo snadné se vrátit, ale celá kabina i fanoušci zůstali za mnou a já jsem vděčný za to, že jsem jim to mohl splatit,“ zářil Vydra, ktří věří v záchranu. „Ještě rozhodně nemáme vyhráno. Ale vypadá to, že jsme konečně našli obrovskou sílu a proto věřím, že to dotáhneme do úspěšného konce.“